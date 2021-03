Romero señala el aspecto con el que debe tener más cuidado la Selección: "Eso sí que sería preocupante"

La selección española de fútbol se enfrenta este miércoles a la de Kosovo en partido de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Luis Enrique, seleccionador España, ha vuelto a ser noticia por sus declaraciones en rueda de prensa. El técnico ha dejado claro que no va a tomar sus decisiones "según lo que quiera Pepe, Lucas o Manolo". Con cierto tono irónico el seleccionador se refería a los medios de comunicación, quienes al final son los que crean "opinión".

La importancia de la presencia del capitán de 'La Roja', Sergio Ramos, quien ha cumplido 35 años este martes, junto con la palabras de Luis Enrique han sido analizadas por Romero, Pulido, Talavera y Marcos López en El Sanedrín de El Larguero en la previa del partido contra Kosovo este miércoles a las 20:45h.

El deseo de ver "una selección reconocible"

Si en algo se pusieron de acuerdo los miembros de El Sanedrín fue en que todos quieren ver a "selección reconocible", en la que Romero espera la vuelta de Ramos. Marcos López insistió en que "España necesita recuperar la esencia del juego" porque "no se pueden cometer más errores en el camino al Mundial".

Con ganas de ver una plantilla más definitiva, Pulido expresó su deseo de ver "a un equipo en el que confíe Luis Enrique para la Eurocopa" porque "la afición lo que quiere es reconocer a su equipo y que juegue bien". Algo que, tal como Pulido dijo, "aún no lo hemos conseguido". Talavera también pidió "dejar de ver un casting en la Selección", y además, puesto a pedir, confesó que le gustaría ver a Marcos Llorente jugando de interior.

El partido de este miércoles ante Kosovo se presenta para Romero como un encuentro en el que "tiene pinta de que es un equipo que sufre encerrándose y que va al intercambio de golpes", por lo que 'La Roja' debe ser capaz de "cargarse a Kosovo", porque si no, "sí que sería para preocuparse".

Falta de autocrítica

Romero opinó en El Sanedrín de El Larguero que, tras escuchar las declaraciones citadas de Luis Enrique en rueda de prensa, el seleccionador "está yendo de más a menos". Tanto es así que aseguró que tiene "la sensación de que cuando han llegado las primeras curvas se le ha agriado al carácter. Queda antiguo eso de que la prensa es el enemigo". El propio Romero recordó y admitió que es cierto que el seleccionador a los medios de comunicación "no nos traga", pero que "el problema de Luis Enrique es que lleva mucho tiempo en el cargo y no jugamos un pimiento. Así que debería preocuparse menos por la prensa y más por cómo jugar".

Al contrario, Pulido señaló que él cree que "estamos yendo de menos Luis Enrique a más Luis Enrique. El de ahora es el que hemos conocido siempre". Talavera, por su parte, dijo que él considera que el seleccionador "no es autocrítico y no ha sabido digerir que la gente en un debate futbolístico le hayan dicho que no ha entendido sus decisiones".

La figura clave de Sergio Ramos

El "culebrón" Sergio Ramos que se lleva arrastrando dese hace semanas por la incertidumbre que hay acerca de su renovación o no con el Real Madrid, también salpica a la Selección. Pulido sí que cree que el sevillano vaya a renovar con el club blanco y que "pronto se va a anunciar". Además, opinó que "si renueva, la partida la habrá ganado el Real Madrid, no Florentino Pérez".

Al respecto, Marcos López quiso recordar que, según él, "el que está asumiendo los riesgos es Ramos" (refiriéndose a que aún no tiene la renovación con el Real Madrid). Tanto es así, que señalo que "si España tuviera otro central de su dimensión, la vida para Ramos y para la Selección sería más cómoda".

Talavera abogó a favor del capitán blanco, ya que dijo que "la mayoría de las críticas, más que a Sergio Ramos, deberían ser para el seleccionador" porque "es el que tiene que tomar las decisiones" al ser "el máximo responsable". En cuanto a la decisión de Ramos, Talavera cree que "si se queda y Sergio tiene una mala racha se va a recordar todo lo sucedido en el culebrón".