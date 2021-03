“Quiero vacunarme porque quiero vivir un poco más”. Son las palabras de Luisa Romero, una mujer de Benalmádena con la que me puso en contacto el periodista Nacho Sánchez. Lo hizo para un reportaje sobre cómo esperaba los ancianos la inminente campaña de vacunación. Visité una residencia de ancianos en Marín, hablé por teléfono con varias personas. Una de ellas era Luisa Romero. Yo estaba en mi casa de Galicia porque tenía a mi hijo esos días. Pones el altavoz, grabas y tomas notas, y yo recuerdo que mi madre al acabar de hablar se acercó y dijo algo así como: “Qué fuerza tiene esa señora”. Luisa me contó que tenía 80 años y que esperaba con ansia la vacuna porque quería vivir un poquito más. Que vivía sola desde los 49 años al quedarse viuda. Que había sido actriz y vedette pero que al casarse su marido le pidió que no trabajase. Nacho Sanchez contó que Luisa murió esta semana de Covid. No se había llegado a vacunar. Hay mala suerte en esto, sin duda; hay más gente que debería estar vacunada, no lo está, y se contagia y muere; pero la mala suerte puede esquivarse hasta cierto punto. Hay que llegar al cierto punto. Los errores, los retrasos, la desorganización cuestan vidas. El despropósito cuesta vidas. La de Luisa y la de muchas más.