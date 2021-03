"Vox o Ayuso nos mandan a sus cachorros para amedrentarnos": Iglesias, tras plantar cara a los "neonazis"

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se ha pronunciado este miércoles en Hoy por Hoy sobre su enfrentamiento a un grupo de extrema derecha durante su visita a Coslada después de que estos no pararan de increparle desde su llegada. Un suceso que tenía lugar el pasado martes durante el transcurso de un evento con miembros de la asociación de vecinos Fleming, cuando el político era recibido con un saludo fascista por cuatro miembros de la organización juvenil Bastión Frontal que pedían a gritos que la "casta" se marchara de su barrio.

Lejos de amedrentarse, el político se encaraba a los mismos junto a sus escoltas y varios miembros de la asociación vecinal que se han acercado entre gritos de "sí se puede". Una discusión que terminaba con la intervención de tres agentes de la Policía Nacional, quienes pidieron a los manifestantes que han realizado el saludo fascista y han cantando en contra del político de Unidas Podemos que abandonaran las inmediaciones.

"Un dirigente político de una fuerza política democrática tiene obligación de plantar cara a cualquier neonazi"

Un día más tarde, y después de compartir una canción en redes sociales en la que pedía el fin de los nazis, Iglesias ha valorado el altercado con Pedro Blanco. En declaraciones a la Cadena SER, el politólogo ha asegurado que hizo lo que debería hacer cualquier dirigente político: "Un dirigente político de una fuerza política democrática tiene obligación de plantar cara precisamente por su cargo, por su responsabilidad y por lo que representa, a cualquier neonazi".

A continuación, el político ha querido darle las gracias a todos aquellos vecinos y vecinas que le apoyaron durante el incidente: "Lo que tiene realmente mérito es lo que hizo la gente del pueblo, que pueden sufrir amenazas y que de hecho están sufriendo agresiones y atentados por parte de esta gentuza". Bajo su punto de vista, Podemos quiere aprovechar su campaña para hablar de propuestas, de sanidad, de educación y de lo que necesita la Comunidad de Madrid.

"Vox o la señora Ayuso nos mandan a sus cachorros para intentar amedrentar a la gente"

El político lamenta que Vox o Isabel Díaz Ayuso manden "a sus cachorros" para intentar amedrentar a la gente. Sin embargo, Iglesias asegura que el pueblo es consciente de lo que está sucediendo y que sabrán plantar cara a los "canallas": "Que luego Vox o la señora Ayuso nos mandan a sus cachorros para intentar amedrentar a la gente, bueno pues creo que los vecinos y los madrileños sabrán decirles que la democracia costó mucho conseguirla para que ahora vengan unos canallas para intentar arrebatárnoslas".

Por último, el político ha recordado que este grupo ultra ha asaltado recientemente un local en la localidad y ha recordado una vez más el mérito del pueblo que ha permanecido unido contra ellos: "Esos neonazis habían asaltado un local vecinal en Coslada. El mérito es de la gente de Coslada porque estos tipos son matones que dan palizas a trabajadores que han venido de otros países o a los que no piensan como ellos.No podemos tolerar que estos comportamientos se puedan normalizar. Pero es aún más grave que algunos medios de comunicación lo blanquearan o que algunos partidos políticos no condenen a los neonazis. En Europa no se entiende".