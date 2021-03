Rafa Vilasanjuan: "Hemos criminalizado la vacuna de AstraZeneca"

A medida que avanza el proceso de vacunación, y las autoridades prometen la llegada paulatina de más dosis, lo que acelerará la campaña, la población empieza a hacer cábalas sobre la vacuna que recibirá atendiendo a los criterios de edad, condición física o profesión. Y con ello llegan los recelos y las dudas acerca de determinadas compañías, como ha sido el caso de AstraZeneca. Dudas que crecen con los rápidos cambios de criterio y las defectuosas campañas de comunicación por parte de las autoridades sanitarias.

Rafa Vilasanjuan, director de análisis y desarrollo del Instituto de Salud Global de Barcelona y miembro de la Alianza para la Vacunación, opina en ‘La Ventana’ que “no hay que pensar que vacuna nos va a tocar, porque es un tema más de salud pública que del individuo”, y sentencia que “nos vacunarán con la que toque”. Además, señala que “este debate no contribuye en absoluto”, pues “ya tenemos suficientes dudas”. Ante estas dudas, el periodista concluye con un mensaje tranquilizador, y asegura que “todas las vacunas son seguras”, ya que “todas pasan por un proceso de regulación en el que hay que confiar”.

La mayor parte de los recelos de la población tienen como blanco la vacuna de AstraZeneca, que ha sido tímidamente relacionada con casos de trombos en algunas personas que la han recibido. Vilasanjuan aclara que, en todo caso, representarían una proporción aproximada de “uno por cada millón de vacunados”, lo que supone un efecto secundario “muy raro, y al que la medicina puede hacer frente”. “El perjuicio es tan remoto y el beneficio tan grande, que no deberíamos ni cuestionárnoslo”, añade.

Por otro lado, sostiene que la comunicación por parte de las autoridades sanitarias no ha sido excelente. “La Agencia Reguladora del Medicamente llegó a decir que se dejaría de vacunar con AstraZeneca a los mayores de 55 años porque no había evidencia de que no hubiese relación con esos casos de trombos. Pero la falta de esa evidencia no quiere decir que no la haya”, señala Vilasanjuan, y añade que “eso puede haber provocado que no hayamos cumplido el objetivo de vacunar al 80% de los mayores de 80 años al término del mes de marzo”.

Vacunación en niños y adolescentes

Los estudios de vacunas en niños y adolescentes avanzan con paso firme. La semana pasada, Janssen probó la efectividad de su antígeno en este grupo poblacional. Pfizer ha sido la última en confirmar la de su vacuna, a la que atribuye una efectividad del 100%, una cifra que Vilasanjuan explica de la siguiente manera: “Los niños desarrollan una inmunidad muy superior a la de los adultos. A la hora de desarrollar la enfermedad, no de contraerla o contagiarla. Por tanto, si la efectividad de la vacuna es, pongamos, del 95%, es probable que la vacuna tenga un 100% de efectividad.