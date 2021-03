Los psicólogos advierten : "El teletrabajo tiene que ser lo más similar posible a la jornada en la oficina"

Se cumple un año del inicio de la pandemia y para muchos ha sido su primer cumpleaños en el teletrabajo. De la noche a la mañana muchos trabajadores vieron cómo sus puestos de trabajo de toda la vida no eran ya una opción segura. Muchos tuvieron que improvisar la oficina en casa y ahora, un año después, se comienza a evaluar si esto del teletrabajo es una bendición, una condena o si depende. Hace unos días el psicólogo y profesor de la Universidad Internacional de Valencia, Jorge Marredo, escribía un artículo titulado 'Cómo sobrevivir al teletrabajo sin dejarnos la salud en el intento', y hoy se ha asomado a 'La Ventana ' para hablar de cómo llevamos los españoles este primer curso de teletrabajo.

En el último año la vivienda se ha vuelto para muchos su centro de trabajo. En un principio este cambio podía parecer algo positivo; una medida que conseguía ahorrar algunos aspectos tediosos del trabajo presencial como el desplazamiento y permitía seguir con la actividad económica a pesar del covid, pero tras un año empiezan a aparecer ciertos síntomas de agotamiento. “Si el teletrabajo es positivo o no, depende del punto de vista. Hace un año, España tenía uno de los índices mas bajos de la UE en teletrabajo y, sobre todo, se hablaba de ello relacionándolo con la conciliación. Entonces llegó la pandemia y cambió nuestras vidas. De repente el teletrabajo no era ya una opción sino una obligación”.

Como apunta el profesor Marredo, no existe ni una tendencia ni suficientes datos que muestren si el teletrabajo es una opción que cuenta con una mayoría de voces a favor. Las opiniones son dispares. “Salen muchísimos estudios y sucede que los resultados de los estudios descriptivos pueden cambiar mucho. Depende mucho de cada caso. Lo que nos dicen muchas investigaciones, sobre todo a la hora de conciliar, es que los resultados de eficiencia son muy buenos. Pero ahora tenemos un montón de personas que quizá no quieren estar en casa y no quieren teletrabajar. El problema que nos encontramos es que tenemos una experiencia muy reciente y los datos no se han calmado y son muy extremos”.

El último estudio del CIS señala que la mayoría de los encuestados creen que el teletrabajo beneficia más a las empresas que a los trabajadores. El profesor señala que desde el punto de vista de los empresarios "es cierto que si que se disminuyen costes" pero ha añadido que esto suele suceder "en trabajos que están muy estructurados, donde se trabaja por objetivos".

A pesar de ser una medida nueva, existe cierta preocupación sobre los efectos prolongados que el teletrabajo puede provocar en la población general. En su artículo el profesor afirma que "estar conectados a dispositivos electrónicos la mayor parte del día, tanto para trabajar puede acabar derivando en el ya tristemente célebre tecnoestrés". La solución principal pasa por intentar que "el teletrabajo sea lo más similar posible a la jornada en la oficina".