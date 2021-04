Carlos Cuevas: "No quiero hacer más personajes adolescentes"

Con solo 25 años Carlos Cuevas es uno de los actores más prometedores del audiovisual español. Empezó con Merlí, serie adolescente de TV3 en la que era un chico de barrio, problemático, chulito y acabó convertido en un estudiante de filosofía que sigue indagando y descubriendo su identidad sexual. Cuevas, que entretanto ha hecho series de Netflix y un blockbuster español, encara la última temporada de Merlí Sapere Aude, el spin off de aquella serie que Movistar Plus ha lanzado al mercado latinoamericano.

El personaje de Pol Rubio es importante para la carrera de este actor catalán, puesto que ha sido su despegue; pero también porque ha supuesto que pueda expresar muchas cosas con él. La bisexualidad ha sido una de ellas. Relatos adolescentes que no estaban en la ficción española televisiva y, si aparecían, estaban llenos de estereotipos. También la clase obrera. Su personaje es un chico que trabaja y estudia y que vive los problemas que sufren muchos jóvenes españoles. Por si fuera poco, sacar adelante esta segunda temporada se ha convertido en una proeza con un rodaje en plena pandemia COVID.

El rodaje de la segunda temporada de Merlí fue uno de los primeros que se reanudó en España después del confinamiento. ¿Ver el resultado terminado da una satisfacción mayor como actor?

Sí, porque ha sido difícil logísticamente, pero a mí me gusta decir que no me doy ninguna pena. Es verdad que nuestro trabajo va de contacto, es muy raro no verte las caras hasta el último momento y logísticamente ha sido difícil rodar en exteriores porque se colaba gente con mascarillas. Per más allá de eso, contento con el resultado de la serie.

Pol sigue en la universidad estudiando un curso más y generando un club de debate, algo muy de moda en la política actual. ¿Qué más novedades trae esta temporada?

Es la confirmación de que Pol encuentra su espacio en la universidad, encuentra su grupo y la manera de relacionarse con sus compañeros y sus profesores. La primera es de aterrizaje y esta ya es de ensamblarse, de sembrar y de saber desde qué lugar enfrentarse a la carrera, que es desde un lugar activo y propositivo. De la misma manera que no quiere ser un profesor aburrido tampoco quiere ser un alumno aburrido, y tiene estas ganas de debatir y de plantearse cosas, y además hacerlo con la gente que le interesa hacerlo.

La serie siempre se ha caracterizado por representar muchas cosas sin hacer grandes afirmaciones como la sexualidad, las relaciones, la amistad… Ha contado de una forma más natural que otras series adolescentes lo que les pasaba a los jóvenes. Esta vez añade un hándicap que no se trataba en la ficción pero que suma un momento muy dramático para el personaje.

Pol Rubio no ha tenido mucha suerte a lo largo de su vida, pero va a recibir una noticia que no espera y que le hace tambalear todos los cimientos porque no era ni una posibilidad real y afecta a puntos muy concretos de su personalidad, como son las relaciones con los demás y su sexualidad. La temporada va de cómo él acepta lo que le pasa y cómo tira para adelante con ello.

Otra característica de la serie es cómo mediante la filosofía estos jóvenes iban aprendiendo a sobrellevar la muerte, las relaciones, el amor, el sexo… ¿Crees que ese es uno de los alicientes de que Merlí haya triunfado tanto?

Sí, es una de las marcas de la casa, que utilice la filosofía como telón de fondo a la hora de hablar de según qué discursos, desde una vertiente intelectual, pero sin querer ser demasiado adoctrinadora. Se usa de una materia habitualmente considerada como aburrida para contar estos debates, y ahora se usan más conceptos filosóficos que autores, pero sobre todo ahora estos temas rebotan más directamente con el personaje.

Llevas con este personaje mucho tiempo. ¿Te has acercado a la filosofía más?

Estudié literatura en la universidad y va muy de la mano. Es una materia que siempre he tenido en el cajón, no muy protagonista, pero siempre me ha interesado.

Pol es de los pocos personajes en la ficción española que representan a la clase obrera, que trabaja en un garaje para pagarse los estudios, un working class hero. ¿Te identificas con él, o fue determinante para aceptar el personaje?

Siempre fue algo que me puso caliente del personaje. No me atrevo a decir que yo he tenido su vida, he estado en un lugar más privilegiado que Pol, pero he crecido en el área metropolitana de Barcelona, mi madre tenía una panadería y somos clase obrera. Hay algo que me gusta de esta serie y es que Pol estaba condenado socialmente a fracasar: había repetido dos veces, estaba a punto de dejar la escuela y sus salidas laborales estaban muy limitadas. Entonces llega un profesor que le gira la vida, como pasa en la película de ‘El indomable Will Hunting’, donde Robin Williams le gira la vida a Matt Damon. Me gusta que tengamos más amplitud de miras y no condenemos a según qué clases sociales a no poder estudiar. ¿Por qué un obrero no puede filosofar?

Últimamente te hemos visto en el cine con ‘El verano que vivimos’, también en la serie de Netflix ‘Alguien tiene que morir’, ahora vuelves con ‘Merlí.’ ¿En qué punto estás como actor? ¿Hay un antes y un después tras la pandemia en tu carrera?

Este año es un punto de inflexión para mi no solo por la pandemia. Me veo cerrando un círculo con ‘Merlí’, tengo ganas de volcarme en nuevos retos. Tengo bastante claro que no quiero hacer más personajes adolescentes, porque he dado todo lo que tenía que dar ahí. Tengo ganas de contar historias de un target que se asocie más a un público más adulto.

En una serie tan larga donde se trabaja tanto a un personaje, ¿hasta qué punto has podido dar cosas tuyas al personaje?

Todo lo que he podido. Tengo mucha fama de pesado y me gusta mucho meter baza. Ahí está no solo la vertiente de intérprete, sino también creativa que tenemos nosotros. En el caso de Pol, considero que he colado muchísimas cosas que son propuestas mías. Me gusta proponer porque creo que tengo cosas que contar sobre este personaje, yo no he sido él, pero he visto a muchos como él en mi vida.

Con la primera temporada fuisteis a América Latina, hicisteis una gira que resultó ser una locura de seguimiento. Ahora no vais a poder hacer esa promoción.

Es un poco más frío, y como no me gustan las pantallas se me hace un poco más duro.