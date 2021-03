La preocupante situación económica del Barça

La situación económica del Barça es peor de lo que esperaban los miembros del equipo de Joan Laporta. Fuentes del club azulgrana reconocen que tardarán unos 3 años en tener beneficios. Cuando han visto los números, se han encontrado que muchas variables de los contratos de los jugadores eran "surrealistas", por ejemplo, se ha pagado a jugadores para que se fueran del club.

No obstante, dentro de la Junta Directiva hay sensación de que saldrán adelante. Ferran Reverter, el CEO del Barça, ha enviado un mensaje de optimismo a la gente de confianza porque no tienen dudas de que lo sacarán adelante. Para fichar, dice que es clave no transmitir negativismo.

En materia de fichajes, no descartan grandes incorporaciones, pero antes se debe vender a jugadores y por cifras muy altas. El escenario ideal con la que trabajan en el Barça sería renovar a Leo Messi, fichar a Erling Haaland y completar la plantilla con gente de la Masía y agentes libres que llegaran sin coste de traspaso al Barça.