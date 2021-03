"Ramos y Luis Enrique se han equivocado gravemente, han montado un sainete"

Dani Olmo y Ferran Torres han desatascado a la selección española de fútbol este miércoles ante Kosovo en la tercera jornada de la clasificación del Mundial de Qatar 2022. Dos goles prácticamente seguidos y un tercero en la recta final del encuentro de Gerard Moreno le han dado la victoria por 3 -1 a los de Luis Enrique en La Cartuja, Sevilla. El primer y único gol que anotaron los de Kosovo se debió a un error de Unai Simón en la portería.

La ausencia de Sergio Ramos en el once titular y su salida al terreno de juego en los últimos cuatro minutos de encuentro fueron objeto de debate en El Sanedrín de El Larguero, junto con las dudas que pueda haber en la portería española, así como la buena actuación durante 90 minutos de Iñigo Martínez y Unai Simón.

La decisión de Luis Enrique con Sergio Ramos

Antonio Romero calificó de "bochorno evitable" todo lo que ocurrió este miércoles en torno a la Selección y la salida de Ramos para tan solo cuatro minutos. Romero señaló que el capitán blanco "va a batir todos los récords sin necesitar que Luis Enrique le haga regalos".

En relación con la actuación de Luis Enrique, Dani Garrido opinó que para él "es el mejor seleccionador que podemos tener", eso sí, reconoció que "su gestión ha sido de suspenso". Actitud que ya mostró con anterioridad y que quiso recordar en El Sanedrín: "Ya dijo que no le importaba nada la Copa del Rey, pero sí le importa el récord de Ramos".

Julio Pulido señaló que aunque Ramos le parece importante, "no tanto como para que monopolice el tema". Añadió que cree que el capitán está gestionando el récord "mal" porque es "absurdo e innecesario". Asimismo, consideró que es "mucho más importante el juego o el once de la Selección y no si Sergio Ramos ha jugado 45 o 5 minutos. Dicho esto, lo de hoy se lo podrían haber ahorrado".

Talavera opinó que lo que este miércoles ocurrió con Ramos es que "Luis Enrique ha querido premiarle". Además, recordó que "la responsabilidad última es de Luis Enrique, pero si Ramos llevase el récord de una forma mucho más natural, todo tendría un poso de normalidad".

Javi Herráez reconoció que "Luis Enrique y Ramos son dos tíos grandísimos de nuestro deporte", pero que este miércoles, con su actuación "se han equivocado gravemente. Han hecho un sainete". En la misma línea, Marcos López confesó que lo que a él le preocupa es que "esto contamina el ambiente de la Selección".

¿Novedades para la portería?

Sin ninguna duda, Dani Garrido opinó que cree que "Luis Enrique tiene claro que va a seguir con Unai Simón", y además, dijo que "llegado a este punto, otro cambio en la portería no tendría mucho sentido". Antonio Romero también consideró que Unai Simón va a continuar en la plantilla de Luis Enrique, y además apostó por él como el que "va a ser el portero titular porque el resto no aprietan". Aunque apuntó que el motivo por el que "va a ser el portero titular en la Eurocopa" es "más por descarte que porque la esté rompiendo".

Julio Pulido sentenció claramente que, para él, "tenemos un problema grave en la portería" porque "si el mejor portero que tenemos, con los porteros que hemos tenido históricamente, es Unai Simón, tenemos un problema".