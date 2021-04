Así son los 'speechwriters' de Pedro Sánchez y Mariano Rajoy

Si Peyró y García Maldonado están leyendo este resumen de su entrevista en Hora 25 se llevarán las manos a la cabeza al leer speechwriters. No les gusta que usemos el inglés cuando el español es un idioma tan rico, pero ambos reconocen que así es como se les llama.

García Maldonado llegó a la Moncloa con 36 años para escribir discursos para Pedro Sánchez y Peyró recuerda que su "vicio de escribir para otros" empezó cuando tenía 30 años. Uno de los hombres imprescindibles para la redacción de discursos de Rajoy dirige ahora el Instituto Cervantes en Londres, mientras García Maldonado asesora y escribe para la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.

El privilegio del anonimato

Cuando les preguntamos por cómo llevan el anonimato, lo dan por descontado e incluso se sienten unos privilegiados: "Siempre abordo este trabajo como un servicio para un tercero y no tengo problema por no tener visibilidad, ni protagonismo. Somos los asesores que más protagonismo tenemos, porque no se ve al que hace el análisis de datos o de la estrategia política", explica García Maldonado.

El que fuera redactor de discursos de Rajoy intenta desmontar desde el principio el romanticismo con el que él mismo entró en la profesión. "Hay un pequeño defecto en la profesión y es el de pretender que todas y cada una de las intervenciones emulen a Kennedy diciendo 'Yo soy un berlinés". Cuando igual, lo que tienes que hacer es dar el Premio Vendimiador del año y lo único que tienes que hacer es, no equivocarte, decir bien el nombre y unas palabras que parezcan más o menos sentidas o pensadas", explica Peyró.

Hacer propio el proyecto

Aunque ninguno venía del aparato del partido, reconocen que es bueno hacer propio el proyecto. "Creo que es bueno no ser incompatible. De un cierto grado de asentimiento a esas ideas, se beneficia el discurso", explica Peyró, que no puede evitar bromear con el poco mensaje ideológico que hay cuando se inaugura una oficina de la Tesorería de la Seguridad Social en una capital de provincia.

García Maldonado, que aterrizó en Moncloa cuando Sánchez ganó la moción de censura en 2018, recuerda en varias ocasiones el nivel de autoexigencia con el que se vive. Incluso cuando no son discursos de primer orden. "El problema es que todo deja rastro, no sabes qué cosa que diga el presidente se puede viralizar. Como no sabes dónde puede saltar la libre, nunca sabes qué es susceptible de ser usado en tu contra", argumenta el actual asesor de la ministra de Asuntos Exteriores.

"Ya hablaremos luego"

Esa autoexigencia se notaba en la redacción del texto: "Si se traban pienso que es por mi culpa. Le presto mucha atención a no poner esdrújulas, palabras largas o de pronunciación complicada. Me acuerdo que en vez de 'desertificación', quise simplificar con 'desertización'. Y se trabó. Levantó la mirada a cámara y sentí un: 'Ya hablaremos luego".

Ambos se acostumbraron a que Sánchez y Rajoy no leyeran todo lo que escribían. Peyró lo entiende y, además, cree que debe ser así: "Un jefe de gabinete o el presidente saben más que tú. Están más expuestos que tú, es su piel. Son ellos los que lo van a decir. Saben cien veces más de política que tú y son ellos los que saben lo que quieren decir y lo que no quieren decir. Hay un punto en el que por mucho que te identifiques con el personaje, hay algo radicalmente individual: quién se siente cómodo con qué cosa". Así lo ve quien redactó discursos para Rajoy y en eso coincide quien lo hizo para Sánchez: "No son ventrílocuos", remata García Maldonado.