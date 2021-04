Este jueves el Real Madrid y Sergio Ramos han comunicado que el jugador sevillano ha sufrido una lesión que le dejará fuera de los compromisos ante el Eibar, el Liverpool y el Barcelona, como mínimo.

Algo que llega después de todo lo sucedido en estos últimos días cuando se perdió el último partido con el cuadro blanco por un golpe, jugó 45 minutos en el primer partido de la Selección, no jugó en el segundo y disputó los últimos minutos ante Kosovo en el tercer encuentro. Álvaro Benito analizó todo ello en 'El Larguero'.

¿Se ha gestionado mal? "Nunca sabremos toda la verdad. Yo soy bien pensado por naturaleza, quiero pensar que Sergio estaba perfectamente antes de jugar el primer partido y que a raíz de esos primeros 45 minutos tuvo alguna molestia que le impidió participar después y que seguramente para el tercer partido ya estaba un poco mejor, pero seguramente se agravó en esos minutos finales o en esas tareas de después. O a lo mejor el problema era más grave de lo que se pensaba y no se hicieron las pruebas pertinentes. Quizás por ahí, ¿no? El no haberse hecho las pruebas pertinentes. Nunca sabremos exactamente cómo ha sucedido el asunto, pero Sergio tiene la suficiente experiencia como para no arriesgar en la altura de la temporada que estamos, los récords los va a batir igual. Si hubiese estado lesionado no hubiese salido a jugar".

El parte médico. "Es lo que aviva todas las suspicacias. No creo que Sergio Ramos estando lesionado salga a jugar un partido más con la Selección sabiendo lo que está en juego a la vuelta de la esquina con su club, yo no veo posible eso. Supongo que esa eliminatoria contra el Liverpool la tenía entre ceja y ceja para jugarla. Nadie se va a quitar de jugar unos cuartos de final contra el Liverpool por jugar contra Kosovo, seamos sensatos. Yo entiendo que las suspicacias van a volar porque esto le da munición a quien quiere guerra, pero es impensable".

¿Le perjudica la obsesión con el récord? "Son cosas que me preocupan 0. Como espectador me preocupa que la Selección juegue bien. De puertas para adentro entiendo que se favorezca a los jugadores, siempre que no haya un perjuicio para el colectivo, para cumplir estos objetivos. Todas las opiniones son válidas. Lo que me interesa es que Sergio Ramos llegue a la Eurocopa en plenitud, el resto me interesa poco".

Las notas de Luis Enrique a la Selección. "Sabiendo la exigencia que tiene Luis Enrique consigo mismo... una cosa es el mensaje de positivismo que tiene que lanzar y otra cosa es que él sabe lo mucho que tiene que remar esta Selección para ser competitiva a la vuelta de la esquina con los grandes miuras de Europa".