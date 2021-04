"Este verano van a pasar cosas sorprendentes, como vender a algún jugador importante en el Real Madrid"

Miguel Martín Talavera, Santi Jiménez, Mario Torrejón y Javier Matallanas fueron los protagonistas de El Sanedrín de El Larguero, y comentaron temas como la gira de Mino Raiola y el padre de Haaland y la lesión de Sergio Ramos.

La gira de Raiola y Haaland padre

Miguel Martín Talavera catalogaba como feria el movimiento del agente del noruego: “Da la sensación de que esto es de otra época. Un tipo ya contrastado como es Haaland no puede hacer esto. Me da la sensación de que el que finalmente consiga los servicios del jugador, se lleva detrás una buena historia con el padre y el agente del noruego. Hoy Raiola le ha dado una bombona de oxígeno a Laporta metiéndole en el bombo de futuribles".

Santi Giménez incidía en el tema de que el primer destino de Raiola haya sido Barcelona: ”Toda esta feria la entiendo como un pulso de Raiola hacia el Borussia de Dortmund. El representante se ha ido por toda Europa e imagino que en Alemania esto habrá sentado como un tiro. Lo que cobra Raiola no es una comisión. Para los clubs es una pesadilla, pero para los jugadores es muy bueno. Hoy a los aficionados del Barça Raiola les ha dado ilusión por un fichaje, que no paran de escuchar noticias de las deudas. Además, es un mensaje a Messi para que vea que hay proyecto".

Mario Torrejón criticaba el momento en el que han decidido viajar el padre y Raiola: ”De los pocos representantes que pide el 20%. Una cosa es ser un club vendedor y otra cosa que te tomen por el pito del sereno. Entiendo que el Dortmund esté cabreado. El momento es terrible, a cinco días de disputar los Cuartos de Final de una Champions. Creo que encaja mejor que pueda hacerlo el Real Madrid antes del Barça. Si Haaland aguanta un año más allí, será una auténtica ganga".

Javier Matallanas opinaba acerca de la excéntrica figura del representante: "Por esto precisamente Raiola no está bien visto y no ha hecho muchos negocios con el City y con el Madrid. Me ha recordado al caso Neymar, se sabía a qué hora iba a llegar, donde iba a embarcar. Algún futbolista igual se cansa de Raiola alguna vez. A Haaland le gusta el Madrid, pero si Raiola tiene la idea de la subasta, no sé yo si Florentino se va a meter a la puja. Es una jugada maestra de Raiola porque además de ilusionar a los aficionados del Barça, ha puesto nerviosos a los del Madrid".

Además, Mario Torrejón veía posible que el mismo equipo fichase a los dos jugadores más cotizados tras la noticia de Le Parisien, que aseguraba que el PSG podría buscar una salida para Mbappe: "Yo no creo que sea incompatible fichar a Haaland y Mbappe en el caso del Madrid. Este año vamos a tener sorpresas en el mercado. Creo que el Madrid va a vender algún gran nombre, por ejemplo, como Casemiro o Varane".

La lesión de Ramos

Miguel Martín Talavera no veía con buenos ojos el posible pacto entre Luis Enrique y Sergio Ramos: "Lo que no puede ser es porque sea uno de los nuestros justificarle todo. Tú en un partido de clasificación mundial no puedes pactar con el seleccionador jugar cinco minutos. Un tío que tiene 180 partidos que es una leyenda, no es un premio sacarle cuatro minutos contra Kosovo, para mí eso es una ridiculez y hace de menos el récord que pueda conseguir".

Por su parte, Santi Giménez achacaba la lesión del futbolista blanco a una cuestión de mala suerte: "Estaba claro que Ramos no estaba bien, pero ha sido un guiño de Luis Enrique a Ramos por su labor como tutor de algunos jugadores y tenerle motivado para la Eurocopa. Creo que es un cúmulo de mala suerte, creo que no depende de los 5 minutos que disputo”.

“Creo que es algo innecesario. Ni Sergio Ramos tiene necesidad ni Luis Enrique tampoco. El término no es ni vergüenza ni infamia, simplemente no hacía falta. Hay ciertas cosas que se pueden evitar para guardar la imagen, y esto era uno de esos casos". Afirmaba Mario Torrejón.

Javier Matallanas aplaudía el gesto de Luis Enrique y lo comparaba con las internacionalidades de Cristiano Ronaldo: "Le da el premio porque quiere que sea líder en el campo y fuera del campo. Es importante fuera del terreno de juego, y es mala suerte lo que paso. Me parece que lo del récord también lo hará Cristiano con Portugal y no se le dará tantas vueltas".