Joaquín Caparrós: "En el factor humano creo que superamos a la mejor selección del mundo"

Joaquín Caparrós, seleccionador nacional de Armenia, era protagonista en El Larguero gracias al extraordinario arranque de su combinado nacional. Armenia ha comenzado de manera inmejorable, nueve puntos de los nueve posibles frente a rivales de la talla de Rumanía, Liechtenstein o Islandia.

Actualmente el equipo dirigido por el técnico sevillano se sitúa como líder en solitario del grupo J, por delante de Alemania, y eso se nota en la calle: “La gente está muy entusiasmada tras unos años de depresión, ya que recientemente salen de una guerra. El país estaba muy triste, sin embargo, la grandeza del deporte ha hecho que vuelvan a sonreír. La gente en la calle está alegre, en la televisión no se comenta nada de político, solo se habla de la selección. Para nosotros es un orgullo, la gente se vuelca y es muy emotivo todo.”

Joaquín Caparrós también era preguntado por el durísimo choque que disputó Armenia frente a Rumanía: “Todos sabemos que los triunfos dan alegría, y más de la forma en la que lo conseguimos, somos una selección con sus limitaciones, estábamos muy justos, Rumania e Islandia pudieron hacer cambios, pero nosotros tuvimos que repetir alineación. Hay un plus en el que no gana nadie a estos chicos, que es la defensa del país al que pertenecen y ese sentimiento que tienen los jugadores.”

El ambiente por las calles de las ciudades armenias tras tiempos complicados ha vuelto a ser festivo: “La calle es tremenda. Cuando vas por la calle te comentan familiares que han tenido desgracias en una guerra, gente con amputaciones, que no podía ni comer y que el partido contra Finlandia les ha hecho volver a sonreír. Esa es la grandeza del deporte y del fútbol.”

Y es que el ex entrenador de Osasuna y Bilbao entre otros se ha convertido en un héroe nacional: “Es cierto que estamos llevando felicidad a un país muy tocado, no sabemos lo que es perder 19 o 20 años que son los que se han perdido en este conflicto. Que vengan y te digan gracias, te den un abrazo, uno es sensible y le afecta.”

En países tan pequeños, donde la calidad es inigualable a selecciones de primer nivel europeo, cuentan otros factores y así lo expresaba el técnico andaluz: “Somos un grupo de españoles que ha conectado con los futbolistas y con los técnicos de aquí. Sabiendo nuestras limitaciones teníamos claro que no nos podían superar en el factor humano y sin embargo creo que ahí superamos a la mejor selección del mundo. Ante todos los métodos modernos que ahí, hay un factor mental que es lo más importante.”

Respecto al futuro de la selección y una posible clasificación directa, Joaquín Caparrós afirmaba: “Los que somos profesionales somos conscientes de que es muy complicado. Rumanía y Finlandia son muy buenas selecciones y ya no hablemos de Alemania. Pero que no le quiten la ilusión a la gente, que nos van a ver en lo alto de la tabla hasta septiembre.”