Madrid era el puente de los Franceses, y ahora se ha convertido en los franceses de puente. No todos los que salen en las fotos serán franceses; pero en España lo que no es Don Tancredo es San Benito. El último máster en dontancredismo lo hicimos con Rajoy. Ahí estuvo el antiguo presidente, gallegamente impávido y numantinamente en pie hasta que lo derribó una moción de censura. Hay dos maneras fundamentales de ver venir a la suerte. A lo Don Tancredo, y a portagayola. Ante la pandemia, Boris Johnson practicó las dos formas, empezando por la segunda. Pero los ingleses son otro asunto, les hemos perdonado las afrentas a cambio de los Beatles y de los Monty Python. El sambenito, desde los tiempos de Napoleón, le corresponde a Francia. En Inglaterra, por lo menos hay Iglesia, aunque sólo sirva para ellos; pero los franceses son todos unos volterianos. Y ellas, unas volterianas. Los italianos no llegaron a tanto, en vez de Voltaire se quedaron con Volta, aunque tenían una pila. Por utilizar una frase de moda: Francia nos roba. A Goya hubo que desenterrarlo en Burdeos; nos dejamos su cabeza en alguna parte, otra vez será. A Picasso nos lo arrebataron de muy joven y ya nunca más volvió. También se han quedado con nuestra historia. Allí están Azaña y Antonio Machado. Y media España republicana acabó hablando en francés con aire del cierzo. Y cuando nos devolvieron a Federica Montseny, ya era tarde. Y encima, arramblaron con nuestra mano de obra justo cuando empezábamos a levantar cabeza. Los franceses vienen aquí en busca de la libertad que su país les niega. Esto ha sido así desde siempre. Por ejemplo, cuando nosotros imprimíamos El Alcázar, ellos leían Charlie Hebdo. Es lo que tiene Madrid, que sales a la calle, y está llena de franceses como las películas de Jacques Tati. Y es que el infierno son los otros, lo dijo un francés.