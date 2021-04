En una temporada en la que casi desde el inicio estamos hablando del tira y afloja de Sergio Ramos con el Real Madrid para la renovación del capitán blanco, las críticas al sevillano se han reproducido esta semana después de su lesión con la selección española.

Tomás Roncero se ha sumado a esas críticas: "Mi admiración profesional por él sigue intacta, pero sí estoy un poco fastidiado porque era evitable".

"Tengo la sensación de que si Ramos hubiese tenido una bola de cristal antes de Navidad habría hecho todo totalmente diferente a como lo ha hecho. Yo soy de los que ha dicho que es lógico que pida por todo lo que ha dado durante estos 16 años y por lo que puede seguir dando, pero creo que hay un momento en la vida en el que tienes que poner en la balanza más cosas, y si tú notas que el jefe de la empresa no te está valorando como tú te mereces, que seguramente tienes razón, pues creo que el Madrid está por encima", ha dicho.

Sergio Ramos se lesionó con la Selección después de que saliese en el minuto 86 del partido contra Kosovo, con el encuentro sentenciado, con el ánimo de sumar una internacionalidad más, algo por lo que se le ha criticado mucho en la víspera de la eliminatoria contra el Liverpool y el Clásico.

"Soy de esos que piensa, ‘mira, chico, si yo estoy enamorado del Real Madrid, sé que la afición me quiere, tengo la vida asentada aquí, mi mujer trabaja aquí, mira, aunque me traigan el doble de lo que gano, al final digo, si con esto que gano, administrándolo bien, mis nietos van a tener la vida resuelta para los restos. Voy a ser listo, voy a acabar de hacer historia en el mejor club de todos los tiempos, voy a superar los récords, voy a ganar un par de Champions más, un par de ligas más y voy a ser un tío que va a ser la leyenda personificada", ha añadido Roncero.

"A mí del Madrid no me separa nadie"

En esta línea, el comentarista de la SER ha explicado: "Me hubiera gustado tenerle delante para decírselo, porque él es veterano, pero yo le saco 23 años. Sergio, podías ser mi hijo por edad, podría ser su padre. Yo le habría dicho, mira, Sergio, yo que he tenido todas mis relaciones con gente del club que no te imaginas, he tenido amores, desamores, pero mi amor por el Madrid no lo ha tocado ni Dios. Cuando he tenido movidas gordas con gente muy alta del Real Madrid es cuando más he amado al Real Madrid y cuando más unido me he sentido del Real Madrid, a mí del Madrid no me separa nadie".

"Me hubiera gustado haberle hablado con esa franqueza porque por desgracia todo le ha salido mal y ahora hasta conozco Ramistas que están empezando a bajarse del barco y eso me duele mucho", ha sentenciado.