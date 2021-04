¿Es el bitcoin el dinero del futuro?

Se calcula que en el mundo hay casi 9.000 criptomonedas, aunque el bitcoin es la que más renombre tiene y la más extendida. Su eclosión ha llevado a los bancos centrales a acelerar sus proyectos para crear también monedas digitales. Lo está haciendo el Banco Central Europeo, también la Reserva Federal... ambos han abierto el proceso hacia un euro o un dólar digital con el que se puede pagar dentro de pocos años. Sin embargo, los expertos advierten: el dinero digital y las criptomonedas no son homologables.

“Podemos pensar ya que el dinero digital está aquí para quedarse, pero lo que sí que me gustaría destacar es que cuando hablamos de divisas digitales emitidas por bancos centrales no aplica tanto el concepto de criptodivisa. Las criptodivisas son iniciativas privadas en las que no hay un respaldo del Banco Central Europeo, por ejemplo, mientras que las divisas emitidas por un banco central tienen ese respaldo de un organismo de renombre que le da cierto prestigio, que le da una mayor estabilidad al precio” señala en Hora 25 de los Negocios Nereida González, consultora del área de Análisis Económico y de Mercados de AFI.

Además, la consultora de AFI explica que el bitcoin no puede considerarse dinero. “Las claves para considerarse dinero serían ser un medio de pago, ser una unidad de cuenta y ser una reserva de valor, que son condiciones que ninguna de esas criptodivisas de iniciativa privada cumplen” apunta González

Sin embargo, pese a que no es homologable al dinero respaldado por un banco central, lo cierto es que su cotización se ha disparado en los últimos meses: pasando de costar en torno a los 6.500 dólares a principios de abril de 2020, a rozar los 60.000 un año después. Solo en lo que llevamos de 2021, la criptomoneda se ha revalorizado un 100%. Sin embargo, según señala el analista de XTB Joaquín Robles en Hora 25 de los Negocios, es muy difícil estimar su evolución, porque es un activo muy volátil y porque “no está claro todavía es que vaya a ser utilizado como moneda de pago, y que se vayan a estabilizar los precios”.

Lo que sí tiene claro es que detrás de estas subidas hay un conjunto de causas. “Hay varios factores que explican la subida del bitcoin: por un lado, la aceptación por parte de muchas entidades financieras durante los últimos meses - ha pasado con bancos, como el Banco New York Mellow, que ya ha dicho que la va a integrar dentro del producto bancario, luego también Fidelity creó un fondo de inversión referenciado al bitcoin y ha hecho un llamamiento al inversor institucional, y luego, sobre todo, medios de pago, como PayPal, Mastercard o Visa, que ya han dicho que van a permitir en el futuro pagar con esta criptomoneda. El segundo factor es el aumento de demanda institucional: los bancos de inversión están empezando a meter dentro de las carteras de los inversores este tipo de activos porque se están comportando muy bien. Y el tercer factor podría ser una protección a la inflación, que se está hablando mucho en estos últimos meses, y la última, la especulación” explica Robles.