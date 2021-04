Bingen Zupiria, sobre los altercados de Bilbao: "Seguramente tenga que ver con actitudes fascistas"

En las horas previas a la final de la Copa del Rey disputada este sábado en Sevilla entre el Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad se produjeron numerosas aglomeraciones de personas impropias de la situación actual en la que la pandemia del coronavirus obliga a respetar ciertas normas.

Además de esas aglomeraciones, hubo algunos puntos de Euskadi, especialmente Bilbao, en el que se produjeron algunos incidentes. Bingen Zupiria, portavoz del Gobierno Vasco, explicó todo lo sucedido en 'Carrusel Deportivo'.

El motivo por el que la Ertzaintza actuó. "La actuación de la Ertzaintza en Bilbao no se ha producido para disolver una concentración de personas si no que se ha producido como reacción a las agresiones que han sufrido los miembros de la Ertzaintza que estaban en los alrededores donde la gente estaba aglomerada"

Unas aglomeraciones irrespetuosas. "Oyarzabal, tras ganar la final, entre lágrimas y emocionado, se ha acordado de todas las personas que no estaban hoy y se refería no solo a los que no estaban en Sevilla para ver la final, también a todas las personas que han perdido la vida durante esta pandemia y a causa de esta enfermedad. Las aglomeraciones que se han producido hoy en Euskadi es algo que deberíamos intentar evitar mañana, pasado y dentro de 15 días. Nos estamos jugando la salud y la vida".

¿Se esperaban algo así? "No, la verdad es que estamos sorprendidos. No es fácil entender las reacciones que hemos visto en Bilbao. Seguramente tenga mucho que ver con actitudes casi fascistas, intolerantes, consumos excesivos de alcohol y con una concepción de la libertad de uno mismo y las ganas de disfrutar que se anteponen a menudo al bienestar colectivo y a la salud de una comunidad y creo que es algo que debe ser cuestionado permanentemente".

Las normas que deben respetarse. "La Comisión Interterriotorial de Salud pidió a todos que evitáramos concentraciones de más de 4 personas, que evitáramos mezclarnos con personas que no pertenecieran a nuestra unidad convivencial, se nos recuerda permanentemente que debemos mantener la distancia entre personas, que debemos usar las mascarillas... son normas básicas. No podemos prohibirlo todo, hay un punto en el que la libertad personal y la responsabilidad personal tienen algo que decir. En Euskadi, España y en Europa seguramente tendremos por delante semanas y meses en los que vamos a tener que actuar con cuidado para evitar la transmisión de una enfermedad y que el sistema sanitario colapse".

La celebración de la Real Sociedad. "Por parte del Gobierno Vasco no hay prevista ninguna celebración. En cualquier caso, existirá el dispositivo policial que tenga que haber pero insisto nuevamente en un llamamiento a la responsabilidad personal y familiar para no vulnerar unas normas que tienen el objetivo de impedir y evitar la transmisión de una enfermedad que tanto daño nos está causando".