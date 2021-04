"Esto va por todos los que sienten la Real": Imanol se pasa al modo forofo en rueda de prensa

La Real Sociedad se impuso este sábado por la noche al Athletic Club de Bilbao en la final de la Copa del Rey de 2020 merced a un tanto de Mikel Oyarzabal de penalti.

Tras el partido, Imanol Alguacil protagonizó uno de los momentos de la noche al dejar de lado durante unos instantes su faceta de entrenador para sacar su lado más forofo delante de toda la prensa.

🤣 ¡¡IMANOL ALGUACIL SE PONE EN "MODO AFICIONADO" EN LA RUEDA DE PRENSA!!



🗣️ ¡¡Esto va por todos vosotros, Guipúzcoa!! ¡¡Por todos los que sienten la Real!! ¡¡Vamos, Real!! ¡¡Aupa, Real!! ¡¡Vamos, Goazen!!#LaCopaMola🏆#FinalCopaDelRey pic.twitter.com/12PXPi58Ow — RFEF (@rfef) April 3, 2021

"Me voy a pasar del modo entrenador al modo aficionado si me permitís. Me da igual si es modo aficionado o modo forofo, como lo queráis llamar. Esto va por toda Guipúzcoa, esto va por todos los que sienten la Real. ¡Guipúzcoa, todos conmigo eh! ¡Vamos Real, aúpa, vamos! ¡Goazen!", finalizó cantando ante la perplejidad de todos.

Poco después, lo explicaba así en 'Carrusel Deportivo. "He pasado del modo aficionado al modo forofo en rueda de prensa, creo que se lo merecía nuestra afición y va por todos ellos".