José Miguel López dirige el Centro de Estudios y Documentación para la Historia de la Universidad Autónoma de Madrid. En un recorrido por Madrid, nos cuenta cómo veríamos la Plaza Mayor si viajásemos en el tiempo.

Es la antigua plaza del Arrabal, dónde se encontraba el mercado más grande de la ciudad en el que medio millar de mujeres vendían alimentos. Aquí se situaban todas las operaciones de compraventa al por menor de alimentos de primera necesidad regentados por mujeres. Aunque nos parezca sorprendente, en el siglo XVII era impensable en Madrid comer pasta, tomate, patatas, frutas variadas e incluso cerveza.

¿Cómo ha cambiado el valor que le damos a la comida?



Carolyn Steel, arquitecta, profesora y autora de Ciudades hambrientas, un libro que en España ha publicado la editorial Capitán Swing, lleva media vida observando ciudades y edificios: no solo su forma, sino cómo están habitados, por dónde entra la comida y cómo se trata la basura. Para ella, la pregunta más importante que debemos hacernos es: ¿Qué es una buena vida?

Comenzó a escribir su libro hace 20 años, momento en el que las señales del cambio climático y agotamiento ecológico eran evidentes. Steel cree que el principal problema que tenemos en la sociedad es que no valoramos la comida, hemos creado una ilusión de comida barata que no existe. Hoy en día imperan los alimentos baratos, solo queremos que la comida sea lo más barata posible.

La pandemia nos ha hecho pisar el freno.

Steel comenta que esto puede ser un factor de cambio para la sociedad, pero a la vez puede suponer un alto en el camino. En Reino Unido muchas personas se han ido de Londres porque han descubierto que pueden trabajar desde su casa, en el campo y esto les ha hecho volver a sus raíces.

Ya no hay tantos granjeros, no se trabaja en fábricas o no cultivan los campos, lugares donde para Steel puedes hablar con la gente y compartir el conocimiento, un conocimiento real. Lo más importante ahora es que la gente deje de fingir que solo existe la comida barata, así entonces habrá una opción real de volver a la producción artesana, a la comida autóctona de cada región.