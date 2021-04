Científicos contra la COVID-19 empujados a la precariedad: De crowdfunding a contratos de máximo tres años

"Es un mal que nuestros gobernantes no sepan que sin ciencia no hay futuro y que un país no investiga por ser rico, sino que es rico precisamente por investigar". Es José Antonio López Guerrero, director del laboratorio de Neurovirologia de la Universidad Autónoma de Madrid. A finales del año pasado se quedó sin las donaciones de una empresa canaria con la que investigaban nuevos viricidas y antivirales contra el Covid-19 y con las que pagaban a sus dos investigadoras predoctorales. Apenas perciben 30.000 euros de financiación pública para material por lo que se han visto obligados a poner en marcha un crowdfunding para evitar una fuga de cerebros.

"Es nuestra mayor preocupación, quedarnos sin estas dos valiosísimas y brillantísimas científicas. Yo diría casi que España se quedará sien ellas porque una de las opciones que barajan es macharse fuera de aquí", explica López Guerrero. De momento, el equipo puede continuar con la investigación hasta diciembre al llevar recaudados 30.000 euros a través de las donaciones. Una investigación con la que el equipo ha conseguido publicar más de 10 publicaciones en el último año. Sin embargo, su proyecto, llamado NeuroCovid, queda lejos de los 120.000 euros que requieren para los tres próximos años del proyecto: 1.000 euros mensuales por investigadora predoctoral.

"Resulta frustrante estar trabajando en una línea de investigación tan aplicable y necesaria y tener que pararla por falta de fondos", dice Sabina Andreu una de estas científicas. "La inversión pública en España es claramente deficitaria", añade López Guerrero. En nuestro país, el máximo histórico se situó en el 1,4% del PIB en 2010, unos niveles que cayeron tras la crisis en dos décimas, lejos de la media europea del 2% y de los países más desarrollados como Suecia que alcanzan el 3,3% o Alemania y Austria con un 3,1%. El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, habló de la posibilidad de alcanzar el objetivo del 2% para finales de la legislatura, aunque matizando que iría “un poco justo”.

El grupo de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid, entre ellos las dos investigadoras predoctorales, Sabina Andreu e Inés Ripa. / Cedida (Cedida)

"Es muy difícil acceder a un proyecto de investigación público y mucho más difícil conseguir una beca hasta el punto de que se pueden obtener fondos públicos para material, pero no para personal, lo que es bastante incongruente", declara el también profesor de Microbiología, José Antonio López Guerrero, que duda que las palabras de Duque se cumplan a largo plazo: "Me parece claramente un brindis al sol".

El Grupo de Insuficiencia Cardiaca del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón también financia su proyecto a través de crowdfunding. El equipo, de trece investigadores, analiza la utilidad de la ecografía clínica y el uso de biomarcadores para identificar el riesgo de sufrir un peor pronóstico del Covid-19. Sin embargo, tan solo reciben 10.000 euros en donaciones para materiales, mientras que los profesionales no perciben ninguna compensación extra al realizar su labor científica de manera complementaria a su trabajo diario como médicos.

"Si contásemos con más dinero, facilitaría el poder desarrollar este tipo de estudios, no solo por contar con más o menos persona, sino por el hecho de poder tener más material”, explica Jorge Rubio, el principal investigador de esta iniciativa. El equipo apenas cuenta con un ecógrafo que les limita a la hora de obtener resultados de forma más rápida. Rubio declara que "parte del problema es que se sigue pensando que el dinero que se invierte en investigación es a fondo perdido, cuando es todo lo contrario".

Una investigadora en el laboratorio. / GettyImages (GettyImages)

Aunque no solo existe un déficit de dinero público. La inversión en I+D del sector privado ha crecido hasta un 8,5% más que hace una década, según el último informe de Cotec. Aunque se concentra en en 2.500 empresas menos (un 18% menos). Caída que ha sido especialmente notable en las pymes -un 22% en los últimos 10 años-, mientras que las grandes empresas han aumentado ligeramente en un 4%.

"En España, la inversión de capital privado es menos del 30%", explica López Guerrero. Una situación muy diferente a la que hay en países como Estados Unidos, donde Guerrero añade que la relación es a la inversa: un 30% es inversión pública frente al 70% inversión privada. "En España tener capital privado como soporte para investigación está casi mal visto, cuando es una vía bastante aceptada fuera de aquí", concluye.

"No se puede cimentar la ciencia con contratos de becarios y postdoctorales eternos"

Muchos de estos grupos de investigación que lideran la batalla contra el coronavirus en los laboratorios están formados por un único científico contratado fijo, mientras que el resto es, o bien, investigadores predoctorales que apenas cobran 1.000 euros por su trabajo -con una duración de mínimo seis meses a máximo un año cuando las tesis duran cuatro-, como es el caso de Sabina Andreu. O directamente personal temporal.

La investigadora Alma Bracho. / Prats i Camps (Prats i Camps)

Es el caso de Alma Bracho, doctora en Biología y se dedica a secuenciar el genoma del coronavirus en la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisago). Pertenece al grupo de investigación que obtuvo las primeras secuencias de la COVID-19 de muestras españolas, sin embargo, de manera muy precaria.

Con 52 años, lleva 30 encadenando trabajos temporales como investigadora. Su contrato temporal más largo ha durado tres años, el último firmado a finales de este pasado mes de marzo. "Es una condena a la irrelevancia ya que nunca puedes presentarte a proyectos de investigación que duren más que tu contrato por lo que la dependencia es total", explica. Bracho ha intentado buscar trabajo fuera de España, por ejemplo, en Estocolmo. Sin embargo, solo la llamaron una vez y finalmente, no la escogieron.

Bracho es muy firme: "No se puede cimentar la ciencia con contratos de becarios y postdoctorales eternos" como es su caso. A lo que añade que "me gustaría hablar de ciencia, pero me cuesta decirle a una niña se dedique a ello".