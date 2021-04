Julio Pulido: "En ese momento se rompió algo en la relación entre Zidane y el Real Madrid"

El Sanedrín de Carrusel Deportivo ha analizado en Carrusel Canalla la derrota del Atlético de Madrid en Sevilla, que da a Barcelona, Real Madrid y quién sabe si también al propio Sevilla, la oportunidad de pelear por LaLiga. A falta de nueve jornadas, la parte alta de la clasificación no puede estar más igualada.

El Real Madrid jugará este martes uno de los partidos más importantes de la temporada, la ida de los cuartos de final de la Champions League frente al Liverpool, antes de medirse al Barcelona en LaLiga el sábado.

Real Madrid

Jesús Gallego: "Esta jornada he visto al Real Madrid con una frescura que no había visto hasta ahora. No doy como favorito al Real Madrid, creo que va a estar igualadísimo, pero el Liverpool tiene mucho peligro".

Antón Meana: "Tienes que saber mucho de fútbol, entender mucho el juego para que te guste el Real Madrid. Es muy aburrido verle partido tras partido".

Antonio Romero: "Zidane estaba pensando en el partido del martes".

Julio Pulido: "Creo que la continuidad de Zidane no va a depender mucho de los títulos, si tiene tomada la decisión la va a llevar a cabo independientemente de los títulos y si el Real Madrid tiene tomada la decisión de prescindir de Zidane lo va a hacer también independientemente de los títulos (...) Creo que se rompió algo en la relación cuando Zidane supo que se dudaba de él cuando hubo síntomas de debilidad en el Real Madrid, lo que provocó la famosa rueda de prensa previa al Huesca".

Antonio Romero: "Leer a Zidane entre líneas es más sencillo de lo que parece. Ramos y Lucas Vázquez siguen sin renovar. Creo que Zidane la próxima temporada no va a ser entrenador del Real Madrid".

Atlético de Madrid

Antonio Romero: "Creo que el responsable principal es Simeone y sus planteamientos rácanos. La puesta en escena hoy del Atlético es lamentable".

Miguel Martín Talavera: "Creo que hay un problema físico que se ha llevado por delante lo futbolístico".

Julio Pulido: "Quiero desvelar algo que una persona muy cercana a Simeone me dijo cuando el Atlético no dejaba de ganar, y meter goles. Me dijo, '¿tú ves este juego del Atlético? Cuando empaten o pierdan un partido, Simeone vuelve a echar al equipo atrás".

Jesús Gallego: "Responsabilizo a Simeone en que se ha empeñado en jugar con tres centrales. Eso es echar al equipo atrás".