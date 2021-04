Tensión entre Fekir y el Betis

Ya hemos contado semanas atrás las dificultades de los clubes para hacer algunos pagos y el Betis no está exento de esos problemas económicos. Pero hay jugadores más comprensivos y los hay menos... como el caso de Fekir, que le cuesta al Betis 7 millones de euros al año. En la época prepandemia, pensaban pedir por él 50 millones mínimo

A Fekir no le ha sentado bien la rebaja del 10%, pero además aún le deben unas primas que no le han pagado y su intención era denunciar al club. La gente que le rodea no era muy partidaria de entrar en guerra y el jugador ha optado por cambiar de representantes, lo cual va a tensar la relación veremos hasta que punto, mientras el club se va haciendo a la idea de darle salida al jugador en verano.

Él y Canales son los jugadores verdiblancos con más mercado. No hay semana que no llegue un interés por el internacional que está en su madurez futbolística y que aún tiene contrato hasta 2023. Está muy feliz en Heliópolis, y Según nos cuentan a 'Carrusel Confidential' fuentes importantes del mercado, este verano van a llegar ofertas de 30 millones por un jugador que, recordemos, llego gratis al Betis, y al que igual toca vender para cuadrar las cuentas.