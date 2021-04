Mateu Lahoz, favorito para pitar la final de la Champions League

Si los blancos no son capaces de alcanzar la final de la Liga de Campeones, el colegio español es el favorito para arbitrar el encuentro más importante del año.

Al margen de esto debe mantener el nivel arbitral ofrecido en Europa esta campaña. Se puede decir que Mateu se juega gran parte de sus opciones esta semana en los cuartos de final de la competición. Pitará el PSG-Bayern, y si no falla, no le darán más partidos de cuartos o semis y saldrá muy reforzado para la cita del 29 de mayo.

Otro de los grandes favoritos para pitar la final era Danny Makkelie, pero después de no dar el gol de Cristiano contra Serbia se cae de la carrera. Velasco es más de Del Cerro Grande, pero UEFA está por encima y aquí Velasco no pinta nada al no tener ningún representante en la comisión arbitral europea. El resumen es claro. Si Mateu saca bien su partido de cuartos y el Madrid no llega a la cita de Estambul, lo normal sería ver al colegiado español pitando la gran final de la Champions