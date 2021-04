Iturralde González, sobre la expulsión de Óscar Plano: "Eso no es roja nunca"

El Valladolid se va sin el punto por el que luchó todo el partido por culpa de un gol de Dembélé, sin embargo, la afición vallisoletana y la plantilla tiene motivos para quejarse del trabajo arbitral en el Camp Nou. A una posible mano de Jordi Alba en el tramo decisivo de la segunda mitad, se le sumó una rigurosa expulsión a Óscar Plano, después de una entrada de Dembélé, que debió castigarse con amarilla, tal y como afirmó el árbitro de Carrusel Deportivo, Iturralde González.

"Eso es amonestación (tarjeta amarilla). El VAR puede entrar cuando tú te equivocas en una roja y creo que esta es una jugada clara de que tú en el campo has visto una cosa que no sucede. Es una jugada que debería revisar el VAR, llamarle y corregir el error. Eso no es roja nunca, tendría que haber entrado el VAR", sentenció Iturralde González en Carrusel Deportivo.

La polémica no fue unicamente esa ya que en la segunda parte hubo un posible penalti de Jordi Alba por mano, sin embargo ni Jaime Latre ni nadie del equipo arbitral la consideró como para pitar la pena máxima. Estas dos jugadas son algunas de las grandes protagonistas del partido ya que se ha creado en Twitter España la tendencia con la apalabra 'robo', en referencia a este partido del Camp Nou en el que el Barcelona ha ratificado con un gol sobre la mesa su clara candidatura como aspirante al título de Liga tan solo un punto por debajo del Atlético de Madrid.