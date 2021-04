"El robo es manifiesto": el alcalde de Valladolid estalla tras el arbitraje del Camp Nou

El Real Valladolid cayó derrotado por 1-0 en el Camp Nou ante el Fútbol Club Barcelona merced a un tanto de Ousmane Dembélé en el minuto 89 de partido. El equipo blanquivioleta aguantó durante todo el partido pero no pudo evitar la derrota al final

El encuentro estuvo marcado además por la polémica arbitral. Iturralde González comentó en 'Carrusel Deportivo' que para él no era penalti por mano de Jordi Alba pero que tampoco era expulsión a Óscar Plano. "No es roja nunca, es amarilla. Esta es una jugada clara en la que el VAR debería llamar a Jaime Latre para decirle que no es roja", explicó Iturralde.

Para el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, el encuentro estuvo claramente marcado por las decisiones del colegiado, pues escribió varios tuits quejándose de la acuación arbitral.

El robo es manifiesto. Es una vergüenza inconcebible. — Oscar Puente (@oscar_puente_) April 5, 2021

Madre del amor hermoso. Qué desverguenza. Minuto 80 y aún así vamos 0-0. Hay 11 héroes de blanquivioleta hoy. Qué indecencia. — Oscar Puente (@oscar_puente_) April 5, 2021