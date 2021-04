Boaventura de Sousa Santos: ''Las farmacéuticas han creado el negocio del oro líquido, las vacunas"

La pandemia puede traernos una oportunidad entre las muchas atrocidades que hemos vivido en este tiempo. Es la posibilidad de parar ese ciclo de pandemias que muchos expertos alertan que podría condicionar nuestro futuro más inmediato. El desastre ecológico de un ritmo de vida atolondrado, vertiginoso, donde producir, consumir y devastar son el centro y donde los cuidados quedan relegados al fondo de todo, quedaron desnudos durante los meses más duros del confinamiento. Sin embargo, con la llegada de las vacunas y las ganas de volver a la "antigua normalidad", si es que eso existía, parece que la reflexión sobre un cambio de modelo se ha esfumado.

Boaventura de Sousa Santos, sociólogo portugués, habla en su nuevo ensayo, El futuro comienza ahora, editado por Akal, de todas las conversaciones, revisiones y cambios que deberíamos estar haciendo como sociedad. Dividido en dos partes, el libro sirve para entender todo lo que ha ocurrido en este último año, sus causas y sus consecuencias. Ofrece una visión lo más panorámica posible de la devastación provocada por el coronavirus y de quiénes fueron las víctimas elegidas. También de cómo romper esa inercia de ahora en adelante.

Al principio se hablaba de un virus que afectaba a todos sin distinción, pero ahora vemos que siempre hay unos grupos de población más afectados que otros, ¿Ha cambiado el discurso en este sentido?

El virus es caótico, pero ha quedado claro que no es democrático. Por eso las tasas de mortalidad varían enormemente según la condición de las personas y sus grupos sociales. Afecta más a aquellos que ya estaban afectados por otras pandemias, con el hambre, la precariedad laboral, la violencia doméstica o la falta de agua, de salud o brutalidad policial. Brasil es el caso más dramático, donde casi vemos una especie de darwinismo social, que afecta a esos grupos sociales considerados desechables, porque son pobres o negros y son considerados una carga para el estado.

¿Cuál va a ser el papel de los estados de ahora en adelante?

Hasta ahora todos los estados, en general, han sufrido en alguna de las diferentes olas. En Portugal fuimos bien en la primera, veníamos de un cierto triunfalismo, rebajamos las medidas y ahora hemos sufrido grandes estragos. No sé si los estados están trabajando en reforzar la sanidad pública, pero es lo que deberían hacer. Los servicios sanitarios ya estaban reducidos y diezmados por el neocapitalismo y la privatización, así que ahora habría que reforzarlos. Necesitamos que la salud sea lo más importante, pero no el negocio de la salud. Las incertidumbres que este virus ha traído no solo son culpa de los gobiernos, tampoco la ciencia ha podido prever todo, no conocemos las mutaciones, la inmunidad, ni la eficacia de las vacunas. Estamos en un momento social de mucha incertidumbre y eso hace que la acción política sea errática y pone ansiosos a los ciudadanos. Ahora estamos viendo cómo surgen muchos problemas de salud mental, sobre todo a los más jóvenes. Por eso podemos concluir que los estados son víctimas de la pandemia del capitalismo. Todo ha sido privatizado, considerado negocio y ahora vamos a pagar un precio muy alto por haberlo hecho. Creo que hace 10 o 15 años, por lo menos en Portugal, estábamos mejor preparados para hacer frente a una pandemia como esta de lo que lo estamos ahora.

La pandemia ha puesto sobre la mesa que sí hay alternativas al modelo neocapitalista, en contra de los Fukuyama y compañía, la cuestión está en si seremos capaces de articularlas...

Se pensaba que no había alternativa a los mercados, pues con la pandemia lo que hemos visto es que la gente no ha ido a los mercados, sino que ha recurrido al estado. Eso indica que el estado es importante, frente a lo que hasta ahora nos había dicho el neoliberalismo, eso de que los estados eran corruptos e innecesarios. Veo a la Unión Europea preocupada por la parte de las emergencias, eso está bien. Pero hay que esperar a ver si de verdad va a haber una política para reforzar los servicios públicos y la cohesión social. Se habla de cosas muy importantes, resiliencia, transición energética… todas necesarias; pero necesitamos cohesión social, sobre todo. Las comunidades desprotegidas por el estado han encontrado maneras de protegerse. Eso nos sirve para reivindicar que las sociedades no son solo competición, son también solidaridad. Pero para que se dé esa solidaridad no podemos seguir con la precariedad enorme que los jóvenes están encontrando en el mundo laboral. No estamos haciendo nada para revertir eso en Europa. No hay expectativas, no hay nada que les permita navegar esta crisis con tranquilidad. Estos jóvenes ya pasaron por dos crisis este siglo, la financiera de 2011 y ahora la pandemia.

Usted advierte en el ensayo que este coronavirus es solo el principio, que debemos cambiar muchas cosas para evitar que lo que hemos vivido sea una constante, ¿de verdad nos hemos dado cuenta de la importancia del medioambiente?

Muestra que realmente lo que está pasando es que el modelo capitalista es el causante de esta crisis. Ahora está claro que las pandemias serán intermitentes, porque este modelo de desarrollo, de producción, de explotación de la naturaleza, de contaminación de los ríos, de desestabilización de los animales, va a incrementar que los virus pasen a los humanos. Este es un mensaje enorme que viene de la naturaleza. Tenemos, pues, la oportunidad de mirar lo que no hemos mirado hasta ahora y de buscar una economía basada en los cuidados.

Los cuidados, algo que en la pandemia se ha hablado mucho, pero realmente las mujeres siguen estando en clara diferencia y los cuidados que estuvieron en el centro durante el confinamiento, han vuelto a un lateral...

Lo que es cierto es que las políticas han gestionado mejor que los políticos. Las primeras ministras mujeres, catorce en el mundo entero, fueron las que manejaron mejor la pandemia. Saben lo que son los cuidados, saben lo que es proteger a los más débiles. El caso más notable es el de Nueva Zelanda, con una mujer muy progresista al frente. Cuando hablamos de cuidados estamos hablando de poner en el centro a los invisibles. Necesitamos hacer una reparación hacía esas poblaciones que no miramos. Ellos han sido solidarios en esta crisis. La solidaridad se ha dado entre pobres y pobres, no entre ricos y pobres. Esa energía debería ser ahora valorada, hablada y usada para cambiar la cultura política de nuestros países. Lo veo complicado, pero tengo alguna esperanza en que este cambio se produzca.

¿Traerá el virus un tiempo de revueltas sociales?

Ahora acaba de salir un estudio del FMI, no se trata de nada radical, que está diciendo que estamos entrando en un periodo de disturbios sociales y protestas. Haciendo la comparación con las pandemias anteriores, cuando pasamos la fase aguda es cuando vienen las protestas. La gente ha sufrido y no ve una respuesta positiva de los estados. Los países se están endeudando para cumplir los costos de la protección durante la pandemia. Si no pueden poner impuestos a los más ricos, como se debería hacer, van a acabar haciendo recortes a los trabajadores. El FMI debería perdonar esa deuda. Italia, Portugal, España… están aumentando la deuda exterior.

Y en ese punto... no sé si la izquierda ha perdido fuerza en esos movimientos sociales y es la extremaderecha la que va a salir reforzada, ¿le preocupa la deriva que está llevando esa derecha ultra?

Es muy peligroso. Nosotros ya sabíamos antes de la pandemia que los movimientos sociales de grupos oprimidos, explotados ya no tenían el monopolio de la calle. Había protestas de grupos conservadores de extrema derecha. Luego vino la pandemia y los movimientos sociales de gente muy empobrecida y vulnerable suspendieron sus actividades y su presencia pública, al contrario que la ultraderecha. Hemos visto como ocurría en Brasil y Estados Unidos. La agresividad de su discurso es brutal, como pasa con la ultraderecha en España. Tratan de minar un mínimo consenso político necesario durante la pandemia. La extrema derecha está más reforzada a pesar de que losgobiernos de su color, como los de Brasil, Colombia, India, hayan gestionado mucho peor, llegando incluso a grandes desastres sanitarios y económicos. Empezaron con el negacionismo, siguieron protegiendo la economía y no la vida. Al final no han protegido ni una cosa, ni la otra. Lo vimos también en Inglaterra y en Estados Unidos. Son gobiernos de calamidad. Lo que me sorprende es que la derecha no pierda fuerza con tan mala gestión. De hecho, costó echar a Trump. Brasil es un gobierno genocida, Colombia un Narco Estado, India un gobierno sectario… ¡Y no pierden popularidad!

¿Por qué ha pasado esto?

Los medios de comunicación ya no dominan el discurso. Son las redes sociales. Hay problemas nuevos, credibilidades nuevas, han llegado a difundir que la pizza se hace con sangre de niños. La extrema derecha llega con mucha virulencia y muchos se creen esas barbaridades. Es muy peligroso. Estamos pagando el precio de los 40 años de decir que no hay alternativa a lo que nos gobernaba. El capitalismo está sufriendo lo peor que le podría pasar. Decían aquello de que el capitalismo no debería tener miedo de sus enemigos, sino de sí mismo. El capitalismo sin enemigos se autodestruye. En esas estamos en este momento.

Habla en el ensayo de un replanteamiento de la propia ciencia, de la medicina, alejada del negocio y la privatización y que interactúe con las tradiciones y las distintas sociedades...

Lo vemos en muchos países y religiones, donde la ciencia tiene que articularse con el conocimiento tradicional. Ocurre en los pueblos indígenas de América Latina, tienen una medicina, pero no tienen vacunas ni antibióticos. La OMS dice que es necesario el diálogo entre la ciencia y otros saberes que pueden ser muy útiles durante crisis sanitarias. El problema es que tenemos a las grandes compañías farmacéuticas que lo único que quieren es coger ese saber, esas plantas autóctonas y convertirlas en negocio. Es lo que han hecho, por ejemplo, en países como Madagascar. Eso es robo del conocimiento tradicional patentado. Es un escándalo todo lo que rodea a estas compañías, que han transformado la pandemia en el negocio del nuevo oro líquido, las vacunas. Hay al menos 147 grupos en Bruselas que gastan dinero para presionar las decisiones de la Comisión Europea, que hicieron presión para que no se abrieran las patentes de las vacunas. Esto es ridículo y peligroso. Nadie se da cuenta de que estamos en un mundo globalizado, por lo que un ejecutivo español o un turista que va a África, puede traer a España una variante nueva del virus. Por eso es necesaria una seguridad sanitaria global, vacunas para todos. Es un escándalo y la Unión Europea, de una manera muy primitiva, se ha sometido a los contratos de las farmacéuticas. No podemos ni conocer los detalles, porque los contratos están tachados. Nadie sabe qué puede pasar con las vacunas, las compañías tienen seguros y serán los estados los responsables mientras las compañías se hacen ricas. Es lo peor del capitalismo. Creía que la Unión Europea podría hacer algo diferente en esta gestión de la vacunación.

Supongo que está preparando el Foro Social Mundial, así acaba el libro, ¿cuáles son los retos para este nuevo encuentro?

Estamos en plena lucha. El Foro Social Mundial tuvo una edición virtual en enero, que fue algo deficiente. El Foro tiene que ser global, tener un pensamiento estratégico y tomar decisiones. La gente necesita saber qué piensa el foro social mundial sobre los conceptos actuales, que preocupan ahora mismo, qué tipo de luchas son las importantes en este momento. Hasta ahora no hemos podido hacer todo eso y la idea es que en México, en 2022, podamos cambiar las reglas del juego. Es más necesario que nunca y, sin embargo, no tenemos herramientas, sufrimos con las dificultades para viajar. Estamos en un periodo difícil. Las alternativas son cada vez más necesarias y cuando más urgentes, más difíciles. Tendremos que reaccionar.