La falta de vacunas aviva el debate sobre la suspensión de la patente

La lenta vacunación contra la COVID aviva el debate sobre la eliminación de las patentes en plena pandemia. La Asociación para el Acceso Justo a los Medicamentos que agrupa a profesionales sanitarios y miembros de la sociedad civil, es una de las que reclaman un cambio en el sistema de producción y comercialización de los viales para que lleguen a todos los que lo necesitan . En la misma línea se ha manifestado en los micrófonos de 'Hora 14', Fernando Lamata, exalto cargo del ministerio de Sanidad y exconsejero de Salud de Castilla-La Mancha.

"Los países y la UE debería sentarse y decidir un cambio de modelo quitando el monopolio de las patentes, fijando el precio de coste, obligando a transferencia de tecnología para que se pueda fabricar en cualquier parte del mundo multiplicando por cuatro las dosis producidas. Y, desde luego, compensando, si las empresas gastaron un dinero. Pero, no dejando que se especule con un bien como es la vacuna que necesitamos para vivir", ha dicho.

Tope a los beneficios de las farmacéuticas

Lamata reclama que debemos entender que la investigación y producción de la vacuna se ha hecho también con dinero público con la compra anticipada: "No debía haberse dado la patente, el monopolio. O, en todo caso, los Gobiernos deberían haber incluido o si no lo han hecho, acordarlo a partir de ahora, los topes de precio. No tiene sentido que se esté cobrando 10 veces en promedio lo que cuesta fabricar una vacuna en una situación de pandemia. Pensemos, por ejemplo, que en África estamos en el 0,1% de personal vacunado y si siguen así las cosas tardaremos dos años".

Ventana de oportunidad

Explica Lamata que ahora hay una ventana de oportunidad para la vacunación: "Las farmacéuticas avisan que habrá que revacunar. Ahora hay una ventana de oportunidad de 6 u 8 meses. Si se pasa, el virus puede mutar de tal manera que se salte las protecciones de la actual vacuna".

Lamata apuesta por un cambio de modelo, quitando las patentes, fijando precio de coste. Y recuerda que las vacunas son un bien público y más, en plena pandemia. Por eso, defiende un acuerdo de intervención de los países en el marco de la UE o de la Organización del Comercio que fue precisamente quien estableció las patentes.