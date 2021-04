Puedes salir en una web porno y no saberlo: la historia de las mujeres de A Maruxaina

En el verano de 2019, Alba Álvarez y Paloma Maseda no se conocían. Ni tienen la misma edad, ni viven en el mismo pueblo, pero comparten pesadilla. Para entender cómo estas dos mujeres que no habían cruzado palabra en su vida, acaban compartiendo minutos de radio, hay que remontarse a las fiestas de San Cipriano de 2019, en Lugo. Las dos estuvieron en las fiestas y ambas, al no encontrar un aseo libre, orinaron en una zona apartada. No sabían que las estaban grabando y ni se podían imaginar que esas imágenes acabarían circulando en páginas web porno gratuitas y de pago. Presentaron una denuncia colectiva, pero el juez no ve indicio de delito.

Las imágenes

Paloma Maseda revisó todos los vídeos que circulaban por internet. Seis vídeos de una hora de duración en la que se veía a todas las mujeres que orinaban en ese lugar apartado. "Son cinco cámaras en tres lugares diferentes. Se escucha la conversación. Son cámaras colocadas para que la mujer se agache y se vea todo. Hay también niñas y menores. Cuando se ve que entran los hombres, cortan la imagen. No interesa un hombre orinando", explica Paloma.

Algunas de las mujeres han necesitado ayuda psicológica para superarlo. No es su caso: "Pensaba que la gente me miraba porque había visto los vídeos o que se reían porque me habían reconocido. Ahora, noto el apoyo de la gente. Me dicen que le puede pasar a la cualquiera", aclara Alba.

Ellas han intentado retirar las imágenes que circulan en páginas porno, pero no está siendo fácil: "Lo hemos conseguido en muchas páginas porno gratuitas, pero siguen en muchas páginas y en otras tantas de las que no sabremos", explica Alba Álvarez. Ochenta mujeres que aparecen en esos vídeos decidieron presentar una denuncia colectiva, pero el juez ha archivado el caso porque no ve delito.

Los argumentos del juez

El magistrado Pablo Muñoz Vázquez sostiene que las mujeres fueron grabadas orinando en la calle, podían ser vistas por cualquiera que por allí transitase, y quedaría fuera de la protección penal la captación de imágenes en lugares públicos. El titular del juzgado número 1 de Viveiro toma como referencia una sentencia de la Audiencia de Pontevedra que no considera vulnerada la intimidad de un hombre que fue grabado manteniendo relaciones sexuales en el cajero de una entidad bancaria.

¿Cómo puedo saber si hay fotos o vídeos míos circulando en la red?

Antonio Ramos es vocal de ISACA - MADRID, la mayor asociación de profesionales auditores y expertos en ciberseguridad y gestión de riesgos tecnológicos. Queremos que respondas a la pregunta que se están haciendo los oyentes mientras nos escuchan: ¿cómo sé yo, que no está circulando por ahí un vídeo que alguien ha grabado mientras me cambiaba en un vestuario? ¿O en un probador?

Paloma Llaneza, abogada especializada en protección de datos y autora de "Datanomics" entiende que la clave es "lo que la gente entiende por intimidad". "Que unas mujeres se refugien para que nadie las vea mientras hacen sus necesidades quiere decir que quieren proteger su intimidad (...) El juez podría haber tutelado los derechos de estas mujeres", explica Llaneza. Señala además que podría aplicarse el derecho al olvido para eliminar las imágenes pornográficas de la web y añade que le sorprende la actuación judicial.