Racismo: cambien el reglamento

Va a haber un momento en que tengamos que elegir entre ganar la Liga o ser antirracistas a tiempo completo. El castigo de la ley injusta es algo que a veces hay que sufrir para cambiar la injusticia. De hecho, no hay ni un solo momento en la historia en que conquistar un derecho no haya supuesto sacrificar algo que en su momento pudo parecer valioso, pero que con el paso del tiempo se demostró muy pequeño para el objetivo conseguido después. Y una última cuestión que tiene que ver con lo esgrimido por el Cádiz, cuando se refiere en una nota a "lances del juego". Una expresión como "negro de mierda" aunque no lo sientas, aunque no sepas ni en qué estás pensando, es racista. Porque ni el jugador insultado sabe con qué intención lo dices, y porque si supiese que la intención no es racista, la expresión sería más racista aún; el racismo convertido en piloto automático, en un recurso por defecto. Cuando insultas a alguien no eliges cómo tiene que sentarle el insulto, ese privilegio es del insultado.