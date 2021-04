Las vacunas, tema las vacunas. Me he levantado prontito hoy, he escuchado la radio, mirado la prensa y veo que los de Ayuso culpan al Gobierno central de no estar haciendo bien las cosas a la hora de ir vacunando con diligencia. Los del Gobierno central culpan a Ayuso de no estar haciendo bien las cosas a la hora de vacunar y de no hacerlo con diligencia.

A mí se me pasa por la cabeza una cosa que no sé cómo decirlo. Es una pregunta… un poco dura. No sé si es que yo ando muy equivocado o qué. Lo voy a decir rápido. ¿No será que lo están haciendo mal unos y otros? ¡Qué manía con que A es bueno y B es malo o A es malo y B es bueno!