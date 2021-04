María Cumplido: volver a España para investigar enigmas matemáticos con un contrato precario

Este lunes, Iñaki Gabilondo mostraba su preocupación por el ritmo de vacunación en España y recalcaba que los ciudadanos que tienen entre 70 y 80 años "están en el limbo" porque la vacuna se está administrando a mayores de 80 años y a menores de 65. "Estoy constantemente pendiente del móvil", asegura entre risas.

"Es el momento de la verdad. Es la época de la esperanza. Este trimestre tiene que ser decisivo", añadía tajantemente Gabilondo, quien cree que "deberíamos dejar las disputas y centrarnos en las vacunas".

María Cumplido, una cordobesa que investiga enigmas matemáticos en la Universidad de Sevilla

María Cumplido, cordobesa, vive en Sevilla, donde trabaja en su Universidad. Después de estar cinco años trabajando en Francia y Escocia tras terminar la carrera de matemáticas, ha regresado a la ciudad donde comenzó sus estudios. Ahora, quiere resolver los enigmas matemáticos, problemas que están por resolver.

Cogió el gusto por las matemáticas en unas olimpiadas en las que participó y defiende que no hay que ser "un coquito" para dedicarse a esto. "A las mujeres nos educan para que pensemos que no tenemos genio innato. Para dedicarte a las matemáticas no hay que ser un genio: hay que tener perseverancia, estudio, etc.", defiende María.

"Hay videojuegos más difíciles que las matemáticas y los niños se lo pasan, porque les interesa. Si practicas mucho, al final lo consigues. Las matemáticas son iguales", añade la investigadora

Volver a España con un contrato precario

Tras trabajar en Francia y Escocia, regresó a la Universidad de Sevilla para comenzar una carrera como investigadora. Una carrera rodeada de precariedad con un contrato de solo 3 años. "Siempre he querido volver a Andalucía. La situación si quieres trabajar en la investigación en España no es fácil. Entiendo que la gente se quede en el extranjero, donde se puede encontrar estabilidad y un salario digno", indica María, quien asegura que "la carrera de investigación “está llena de obstáculos”.

La investigadora defiende que las matemáticas tienen más que ver con la Filosofía que con cualquier otra ciencia y considera que es importante no ser un analfabeto en matemáticas "para saber pensar, para que no te engañen en determinados tipos de cosas". En este sentido, cuenta que un matemático sabe quien es el autor de El Quijote, pero que cuando alguien dice "que no sabe algo de ciencia porque es de ciencias, juega en detrimento de quien hace Humanidades".

La recomendación literaria

Esta semana, Iñaki Gabilondo recomienda Todo en vano de Walter Kempowski, un libro que ha leído "hace poco" y una novela ambientada en Alemania en 1945.