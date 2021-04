"Los pide y no los pone": Romero señala el gran 'déficit' de Simeone

La Barra Libre de SER Deportivos ha abordado este lunes el pasado enfrentamiento en LaLiga entre el Sevilla y el Atlético de Madrid, en el que los del Cholo perdieron por 1 - 0 fuera de casa. Además, analizaron la decisiones de Simeone y las reacciones de los jugadores claves como Koke y Luis Suárez tras esta derrota, que hace que el Real Madrid y Barça recorten distancias con el puesto de líder de la competición liguera.

La actitud mejorable del Atlético

Antonio Romero: "El Atlético de Madrid llora como el primero y fue una actitud de poco campeón lo que dijo Koke. El Atleti no jugó ni un pimiento. Para ganar LaLiga hay que jugar un poquito mejor. Es lamentable, peligroso y poco autocrítico que dos jugadores (refiriéndose a Koke y Luis Suárez) del Atlético salgan diciendo eso tan casposo de que tienen que pelear contra todo".

Miguel Martín Talavera: "El Atlético tiene que pelear contra todas las circunstancias, como ya le ha pasado antes en el Real Madrid. Pero al Madrid no se le han caído los titularísimos. Ese centro del campo que no valen tenía a Koke, a Llorente, a Lemar... Creo que hay un problema físico tras el COVID. Al Atlético se le cayeron ocho jugadores de golpe. El entrenador se obceca con seguir jugando a lo mismo con futbolistas diferentes".

Críticas arbitrales

Antonio Romero: "El nivel del árbitro es lamentable. La mano es un error claro y fragrante. La primera parte del Atlético fue lamentable. Estoy de acuerdo en que Gil Manzano no es árbitro para Primera División. Lo demuestra jornada a jornada".

Miguel Martín Talavera: "Gil Manzano es el peor árbitro de Primera División. Y lo que dijo Butragueño en su día".

Gil Manzano, árbitro del Sevilla - Atlético. / GETTY IMAGES

Manolete: "No busques excusas en el árbitro. ¿Por qué no debatimos sobre el centro del campo tan penoso que tiene el Atlético. No pongas excusas, como los madridistas. Cada día que veo a Morata en la selección o en la Juve sigo llorando".

Falta de calidad en la cantera

Jordi Martí: "Koke y Luis Suárez dicen que tienen que luchar contra todo y contra todos... Ahí advertimos una alusión a los árbitros. ¿Se refieren en el contra todos a ese Atlético incapaz de tener relevo en la cantera? ¿O a los planteamientos rácanos de Simeone?. El Cholo tiene responsabilidad en la cantera. Si el entrenador del primer equipo no está por la labor de dar bola a los chavales, la cantera está hundida. ¿Cuál es el último jugador de la cantera consagrado en el primer equipo? Es Lucas".

Antonio Romero: "Simeone lo ha dicho: la cantera no le interesa mucho. Un entrenador que gana más de 20 kilos netos al año tendrá algo que ver en la planificación. Hay seis o siete futbolistas que no juegan. El entrenador que pide a esos futbolistas y no los pone alguna responsabilidad tendrá de no sacarles ese rendimiento. A la afición hay que explicarle dónde están Kondogbia, Vitolo, Dembélé, Torreira... No juegan. No los pone. Juegan siempre los mismos. A los que ficha, no los pone. El Real Madrid se ha presentado a algunos partidos con 12 jugadores y cinco del filial".

Un partido para olvidar

Antón Meana: "¿Qué explicación se le da a que el Atlético se juegue la vida en Sevilla y hagan esa primera parte?".

Antonio Romero: "Cuando Simeone quitó a Lemar era el mejor futbolista sobre el terreno de juego. A ver si el profe Ortega es el mejor cuando queréis y el peor cuando no se gana. El partido ante el Sevilla no se puede explicar por un bajón físico del Atlético. Se regala la primera parte. Si hubiera un problema físico, el Atlético acabaría el partido con el gancho, pero acabó en el área del Sevilla".