Foden da una victoria in extremis al Manchester City frente el Borussia Dortmund

El Manchester City de Guardiola se impuso al Borussia Dortmund en el partido de ida de cuartos de final (2-1) de la Champions League. Goles de De Bruyne y Folden dieron la victoria a los 'citizens' en un partido en el que el conjunto alemán vio uno de sus goles anulados.

Se adelanta el City: gol de De Bruyne tras un error de Emre Can

Un Dortmund dominador se topó con un duro castigo al primer error: Emre Can facilitó un balón a De Bruyne y el belga fue el encargado de abrir el marcador tras una jugada del equipo inglés desde el área pequeña. Un sólido Dortmund en ataque mostró sus costuras en defensa.

Penalti a favor del City anulado por el VAR

Emre Can, que cometió el error que propició el primer gol, protagonizó un juego peligroso. Levantó la pierna hacia atrás y rozó la cabeza de Rodri. No obstante, el VAR pidió al colegiado Ovidiu Hategan que revisase la jugada y, tras consultar las imágenes, se anuló el penalti.

En la repetición el colegiado vio que no llegó a haber contacto entre los jugadores y consecuentemente rectificó el penalti para dar un bote neutral. No obstante, Emre Can se llevó una amarilla por la acción.

El empate del Dortmund, anulado

Un error de Ederson, al que le robaron el balón al despejar, dio la oportunidad a Bellingham para rematar a portería vacía. No obstante, el colegiado rumano lo anuló por un plantillazo durante el robo del balón. Fue una de las decisiones más polémicas del partido.

El 1-1, de Reus con asistencia de Haaland

El empate vino gracias al tanto de Marco Reus. Una asistencia de Haaland dejó al centrocampista solo ante Ederson, que tocó el balón pero no llegó a desviar el disparo.

El City reaccciona y marca el segundo

No obstante, los de Guardiola no tardaron en reaccionar. Un pase que voló por encima de la defensa encontró a De Bruyne, que la dejó para que Foden batiese a Hitz y les diese la victoria en el 90'.