El entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, ha sido muy contundente. Al ser preguntado por jugar en el Alfredo Di Stéfano, Klopp dijo que "es un campo de entrenamiento" y que "es muy diferente a cualquier otra cosa".

"Es cierto que estamos jugando en estadios vacíos desde hace un tiempo, pero esto es completamente distinto. Es un campo de entrenamiento. Es como si visitásemos al Manchester United y jugáramos en su campo de entrenamiento", explicó el técnico alemán.

"Es muy diferente a cualquier otra cosa que hayamos experimentado", expresó antes del partido de cuartos de final de Champions League contra el Real Madrid.

"El Real Madrid está acostumbrado a ser favorito"

"He escuchado desde fuera que ya todos dicen que el Real Madrid es favorito, genial, no hay problema con eso. Están acostumbrados a ese papel y no tenemos ningún problema con el papel de aspirante", apuntó Klopp en rueda de prensa.

El alemán se refirió a la final de 2018 en la que sus "25 minutos realmente buenos nunca fueron suficientes". "Pero era un momento diferente, un lugar diferente, desde entonces pasaron muchas cosas. Nos sentimos en bien en nuestra situación, pero sabemos que nos enfrentamos a un rival difícil", expresó, que cree que en aquel duelo el guion pudo cambiar con la lesión de Salah porque el Real Madrid "comenzó a dominar el juego".