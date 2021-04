'I care a lot': Rosamund Pike disfruta desplumando a ancianos

Las ficciones de abogados nos han enseñado durante años las trampas para retorcer la ley a gusto y beneficio de esos despiadados bufetes. Rosamund Pike lo lleva el extremo en ‘I care a lot’, una comedia negrísima que se estrena en cines y la próxima semana en plataformas. La actriz interpreta a una profesional legal de los cuidados, eso vende al menos su empresa, lo que se traduce en buscar a ancianos solitarios y pleitear para conseguir su tutela legal.

Junto a su pareja y socia, a la que encarna la mexicana Eiza González, ha diseñado un sistema infalible para encerrar a mayores en residencias, apropiarse de todos sus bienes e ir desplumándolos poco a poco. Todo en connivencia con sanitarios, directores de asilos y jueces que reconocen su caritativa labor social. Un plan macabro amparado, hasta cierto punto, por la ley que pone el dedo en la llaga en el negocio de las residencias y el cuidado de los ancianos. "En cuanto leí el guion fui a buscar si esto realmente sucedía y encontré historias terroríficas. Testimonios de familias que ven que sus seres queridos están encarcelados lejos de ellos y sus ahorros se agotan por facturas astronómicas y gastos exagerados. Es un robo a plena luz del día, pero el personaje solo se mueve rápido con esas reglas, no las está rompiendo exactamente. No está haciendo nada ilegal, el sistema americano está montado para que ella gane", explicaba Rosamund Pike en un encuentro en el Festival de Toronto.

El británico J Blakeson, autor de títulos como ‘La desaparición de Alice Creed’ o ‘La quinta ola’, escribe y dirige esta comedia de acción que mezcla sátira social y humor negro. “Siempre había querido hacer una película sobre la ambición. Sobre cómo el mundo ve y valora el éxito. Acerca de los compromisos morales que la gente está dispuesta a hacer para conseguir el éxito y la riqueza. Hacer preguntas sobre cómo las personas que están dando forma a nuestro mundo han obtenido su riqueza y poder ¿Qué líneas tuvieron que traspasar para tener éxito? ¿Y cuáles fueron los daños colaterales que sufrieron para convertirse en ricos y poderosos? Para mí, es una gánster: abusa de los más vulnerables para obtener poder y ganancias. Pero es una gánster legal. Quería contrarrestar esta idea haciendo que Marla se encontrara con un verdadero gánster, que está al otro lado de la ley, alguien tan despiadado, ambicioso y amoral, alguien que es exactamente la persona a la que nunca se debería molestar, y luego ver hasta dónde está dispuesto a llegar cada uno de ellos para ganar", declara en una notas facilitadas por la distribuidora.

Una de las ancianas estafadas -sensacional la veterana Dianne West en este papel- también esconde una doble vida, un contratiempo que amenaza su tinglado y desemboca en un thriller entre mafiosos con Peter Dinklage, el Tyrion Lannister de Juego de Tronos, a la caza de la ambiciosa abogada. Rosamund Pike ganó el Globo de Oro a mejor actriz de comedia por este papel que ella misma buscó y en el que disfruta como villana. "Esta mujer no tiene vergüenza, no podía imaginar cómo era vivir así, con 0 vergüenza, y con esa ambición que la posee por completo. Lo que asusta es que es un personaje plausible, creíble y sientes que te puede atrapar fácilmente. Es inquietante ser una persona en la que podrías confiar, pero con esa parte oscura y sin moral. Usa cualidades tradicionales femeninas, la confianza y la amabilidad, para retorcerlas. Y realmente debajo no hay ninguna de esas cosas”, añade.

Una cinta llena de giros, terroríficamente divertida, incómoda y cínica que pone a prueba al espectador y denuncia una realidad social desde la comedia más oscura.