Oyarzabal: "¿Pasillo del Athletic? Me basta con el respeto que se mostró hasta que levantamos la Copa"

El capitán de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal pasó por El Larguero tras proclamarse campeón de la Copa del Rey ante el Athletic (0-1). El delantero expresó, respecto a si el Athletic hará el pasillo en el partido de este miércoles, que "a él le vale con lo que vieron en el terreno de juego".

"¿Pasillo? Yo de eso no he hablado. A mí me vale con lo que vimos sobre el terreno de juego. La actitud del Athletic, el respeto que se mostró hasta el final cuando levantamos la Copa, supieron perder. Me basta con eso y darles el mérito que se merecen también", comenzó a explicar.

La victoria txuri-urdin llegó gracias a un penalti lanzado por Oyarzabal. El delantero explicó cómo decidieron quién sería el encargado de disparar desde los once metros. "El día anterior al partido estuvimos ensayando. Tiramos algunos y decidimos y teníamos claro que si yo estaba en el campo, me iba a tocar a mí. Yo lo tenía claro y me daba más confianza que los compañeros confiasen en mí. Estaba seguro de que iría bien", añadió.

"Se tocó la trompeta sin querer herir a nadie ni hacer ofensa"

Una de las polémicas tras el partido fue una de las celebraciones de los jugadores. Asier Illarramendi, capitán txuri urdin, celebró tocando con una trompeta el himno de la Real, como hizo al ganar la Supercopa Asier Villalibre con el Athetlic.

"Quiero aclarar una cosa: el que conoce sabe que Illarramendi toca la trompeta en fiestas desde que tiene ocho años. Era algo que no está pensado, se la dieron mediante Carlos Fernández, que es de Sevilla, de mala manera. Se tocó la trompeta en el hotel, con el himno. Sin querer herir a nadie ni hacer ofensas. No era un vacile, yo no lo considero así. Que hacia fuera parezca eso es interpretación de cada uno. Para nosotros era un momento nuestro, de celebración", relató.

"Un amigo mío falleció hace cuatro meses; era del Athletic, pero estaría muy contento por mí"

Oyarzabal se emocionó tras proclamarse campeón. El capitán txuri-urdin dedicó la victoria a "todos los que ya no estaban". Preguntado por sus palabras, Oyarzabal explicó que recordó a un amigo, fallecido hace cuatro meses.

"Aparte de la situación que estamos viviendo, al final tenemos gente que no está. Personalmente, tuve un amigo que falleció hace cuatro meses en un accidente de coche. Compartí cuatro años en categorías inferiores. Era del Athletic, pero amigo mío. Estoy seguro de que ayer estaría muy contento de verme así", explicó.

"Para mí fue duro, pero imagínate para su familia, amigos... al final la vida es así y no elegimos las cosas que pasan, pero elegimos qué somos dependiendo de cómo reaccionemos. Quería dedicárselo a él y a mi abuelo, que falleció hace ya casi 9 años", afirmó.

"¿Irme? Ahora mismo no pienso en otra cosa que no sea la Real. Me siento valorado por la afición y por el club. Los considero una familia. ¿Acabar mi carrera en la Real? Queremos que las cosas vayan bien, pero sabemos cómo son las cosas del fútbol. No sirve de nada hacer juramentos. Ahora mismo me siento el chico más feliz", concluyó.