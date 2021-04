Sergio González, al árbitro tras no pitar la mano de Jordi Alba: "O estás embarazado o no estás embarazado"

El Real Valladolid cayó derrotado por 1-0 en el Camp Nou ante el Fútbol Club Barcelona en un encuentro marcado por la polémica arbitral. Sergio González, entrenador del equipo pucelano, charló con Manu Carreño en 'El Larguero' tras el partido.

Análisis del choque. "Partido difícil de explicar pero bueno, uno es entrenador de fútbol y sabe lo que tiene que priorizar. Toca pasar página, mencionar que el equipo ha hecho un gran partido, en la primera parte creo que hemos estado mejor que el Barça. Orgulloso del partido, triste por lo que ha sucedido y fastidiado porque no nos llevamos ningún punto".

La mano de Jordi Alba. "Al final el árbitro puede acertar o no acertar, él al final del partido me dice a mí que le da en la mano, pero que la altura de la mano no es para penalti. Aquí o estás embarazado o no estás embarazado, o es mano o no es mano. En el reglamento la altura no marca si es penalti o no es penalti. Y si tienes dudas, no pierdes nada invirtiendo un minuto de tu vida en ir a verlo. Igual que la roja, me gustaría verlo al revés. Igual que el Barça se juega LaLiga, nosotros nos jugamos la vida, en la roja no va con una fuerza desmedida".

La importancia del VAR. "El árbitro, tal y como está LaLiga y con todo lo que nos estamos jugando todos, debe de intentar acertar lo máximo posible, y si no es por su primera impresión, que en la primera impresión te puedes equivocar, vete a utilizar el VAR que para eso ha venido, para realmente confirmar y asegurar que no haya ningún fallo"

La roja a Óscar Plano. "Los futbolistas me han dicho que en el tema de la roja, el árbitro lo ha visto clarísima. Ha empezado a correr y a decir 'roja, roja, roja, roja...'. Su percepción habrá sido esa, pero tenemos la herramienta del VAR. Al ser una decisión tan importante, no cuesta nada invertir un minuto en ir al VAR, es una acción totalmente decisiva".