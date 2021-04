Manu Carreño: "Ya está bien de que nos tomen el pelo, va siendo hora de que inhabiliten a algún árbitro"

El entrenador del Valladolid, Sergio González, reconoció que era "difícil de digerir" la derrota sufrida este lunes ante el FC Barcelona por un gol en el minuto 90 y después de dos jugadas polémicas donde cree que debería haber intervenido el VAR porque todos los equipos se están "jugando muchísimo, no sólo el Barça".

"Tengo que estar templado porque es difícil de digerir. Le he dicho a Jaime (Latre, colegiado del encuentro) que el VAR está para algo. Todos nos estamos jugando muchísimo, no sólo el Barça. La pelota le da en la palma de la mano y la expulsión habría que verla si hubiese sido desde el otro prisma, ha sido muy rigurosa y nos ha mermado muchísimo. Todos los equipos estamos en un momento delicado y cada decisión debe estar muy consensuada", expresó Sergio González en rueda de prensa.

Manu Carreño, contundente en 'El Larguero'

El director y presentador de 'El Larguero', Manu Carreño, quiso ser claro y riguroso en el comienzo de 'El Larguero': "Ya va siendo hora de que nos dejen de tomar el pelo. Si nos han vendido que el VAR ha venido para arreglar los errores que se producen en un terreno de juego, normales y naturales, porque todos somos humanos, los árbitros los primeros, ya está bien de que nos tomen el pelo", comenzó diciendo.

Para Manu Carreño, ya va siendo hora de que "a algún árbitro le inhabiliten para sentarse en la sala VOR". "Hoy ha ganado el Baça, pero podía no haberlo hecho. Lo de hoy es vergonzoso. Sigo creyendo que el VAR es una herramienta muy útil. Es una tomadura de pelo que en la jugada del Barça 1, Valladolid 0, en la entrada por detrás de Óscar Plano, el árbitro vaya corriendo y le enseñe la roja, cuando todos vemos que es una zancadilla", ha dicho.

"No sé qué ha entendido Pizarro Gómez, árbitro de VAR, para seguir entendiendo que es roja directa. El VAR vino para ayudar al fútbol, no para salvar a los árbitros. Lo de hoy es inexplicable. Alguien tiene que decirle 'usted no vale para esto'. Da igual del equipo que seas", ha sentenciado.

El Valladolid, muy molesto con el árbitro

El técnico visitante quiso estar calmado pese a su disgusto. "No puedo calentarme", replicó cuando le enseñaron una imagen de la mano de Jordi Alba. "Se lo hemos dicho al cuarto árbitro, al linier y me lo reconocen, pero que la mano está baja. No sabía que para ser mano debía de tener diferentes alturas y yo le reclamo que vaya a verla. El Valladolid está en la misma liga que todos y se merece ese trato. Si luego el árbitro considera que no es, pues nada", apuntó.

Sobre una posible falta a Roque Mesa que precedió al gol, no la discutió. "Luego hay una secuencia de pases y un error nuestro en la basculación. A lo mejor con once no pasa esa jugada, o el penalti nos da tranquilidad o lo metemos y luego el Barça nos mete cuatro", confesó.