Esas colas interminables, hombres y mujeres, gran parte de ellos mayores, y padeciendo los dolores de la vejez, esperando a que les toque el turno, esperando en vano que les llegue su vacunación, resultan en Madrid metáfora del descuido que sufren las personas arrojadas al anonimato de su propio dolor como si no fueran individuos sino parte grisácea de una estadística ante un cartel que grita vuelva usted mañana. De pie y en la calle. Recuerdo estos versos de José Agustín Goytisolo que canta Paco Ibáñez: “Un hombre solo, una mujer, / así tomados de uno en uno. / son como polvo, no son nada, / no son nada”.