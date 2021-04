Martínez Olmos considera que "no tiene sentido" la negociación de Madrid con Rusia por la vacuna Sputnik

Este martes, ABC informaba de que la Comunidad de Madrid, con el Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, a la cabeza, negociaba con Rusia la compra de la vacuna Sputnik V, desarrollada por el país ruso, a espaldas del Gobierno central, de la Unión Europea y de la Agencia Europea del Medicamento (EMA por sus siglas en inglés), institución que todavía no ha aprobado el uso de este fármaco.

“No tiene sentido en el marco que nos estamos moviendo”, explica Pepe Martínez Olmos, médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, en relación a estas reuniones de la CAM con Rusia. Señala Martínez Olmos que la vacuna tiene que “pasar los controles de garantía y seguridad de la EMA” y que “no se ha abordado su fabricación con los parámetros que nos dan garantías en la UE”.

"No es una cuestión solo de rescatar patentes"

En otro orden de cosas, sobre la nacionalización de las patentes de las vacunas, Pepe Martínez Olmos pone el foco en otro aspecto: la capacidad para fabricar las dosis: “No tenemos capacidad para fabricar los 7.500 millones de dosis iniciales”.

Tal y como explica el médico, “no tenemos fabricas de vacunas y medicamentos preparadas para una pandemia” y cree que el gran esfuerzo, “que ya se está haciendo”, debe recaer en la dotación de recursos para que las compañías farmacéuticas y gobiernos “multipliquen por 8” la fabricación de dosis mundiales. “Las compañías, que no se dedicaban a fabricar vacunas, han tenido que hacer un esfuerzo tecnológico. No es una cuestión solo de rescatar patentes”, añade.

Una lanza por el sistema sanitario a la hora de vacunar

En cuanto al ritmo de vacunación, considera el médico especialista en Medicina Preventiva que “no es el adecuado en términos de lo que necesitamos”, incide en que la falta de dosis ha complicado también el inicio de la campaña de vacunación masiva. Para Martínez Olmos, la UE ha pecado de “ingenuidad” al pensar que en tan poco tiempo iba a tener tantos millones de dosis y rompe una lanza por el sistema sanitario “porque el 80% de las dosis se aplican”.

Ahora, asegura, “vamos a tener millones de dosis para hacer posible que cubramos a los mayores de 65 años”. “El éxito es tener a la población de mas de 65 años cubierta”, continúa Martínez Olmos.

Menor daño en la cuarta ola

Por último, sobre el avance de la cuarta ola, señala que estamos “en ella porque desde hace cuatro semanas el crecimiento hacia arriba es imparable”. No obstante, considera que la intensidad puede ser menos, aunque falta por saber el impacto de la Semana Santa.

Espera Martínez Olmos un menor daño porque “tenemos colectivos vulnerables protegidos por las vacunas”, aunque también cree que vamos a tener “una ola importante” y hace hincapié en las decisiones de las autoridades para aminorar los efectos de esta cuarta ola.