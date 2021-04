La polémica del día

Hoy desvela ABC que el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid se reunió tres veces con representantes de los fabricantes de la vacuna rusa Sputnik para tantear la compra directa del fármaco “ante la inoperancia del Gobierno central”. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido la operación porque, “aunque no tenga autorización para hacerlo nadie puede impedirle estudiar todos los escenarios” y adelantarse al Gobierno de España.

Pocas cosas más absurdas puede hacer un gobernante que estudiar escenarios imposibles. Y la negociación directa de una región europea con Rusia o con cualquier fabricante de vacunas es un escenario vetado, no por Pedro Sánchez, sino por la Unión Europea, que en junio pasado acordó una estrategia conjunta para la autorización, la compra y el reparto equitativo de estos medicamentos entre los estados miembros que esta mujer no ha debido de leer. Así que Ayuso ha pisado tanto el acelerador que ha intentado adelantarse a la Comisión Europea, a la Agencia Europea del Medicamento, al Gobierno de España, a los del resto de estados de la Unión y a los de las otras 16 comunidades autónomas españolas, cuyos presidentes no es que sean tontos, es que no quieren pasarse de listos. ¡Qué estaría diciendo la presidenta madrileña si el listillo hubiese sido el Gobierno catalán! Pues eso…