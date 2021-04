"Eso es lo que tiene que mantener", Mijatovic señala uno de los aciertos de Zidane ante el Liverpool

El Real Madrid se impuso, gracias a un doblete de Vinicius y un tanto de Marco Asensio, al Liverpool de Jurgen Klopp en el partido de ida en cuartos de final de la Champions (3-1). Pedja Mijatovic, leyenda del Real Madrid, analizó el partido de los de Zidane.

"Este partido ha sido mejor del Madrid de esta temporada. Sobre todo la primera parte, aunque la segunda también. En realidad el Madrid ha hecho un grandísimo partido. A la hora de la verdad, el Madrid siempre responde Hace unos meses estábamos muy escépticos. El Madrid siempre aparece cuando tiene que aparecer. Hemos visto más que suficiente para decir que estamos en semifinales", comenzó a explicar.

Respecto a haber jugado con un 4-3-3 a pesar del positivo de Varane, Mijatovic dijo que le parecía "lógico". "Independientemente de que decida jugar con 3 defensas, en los compromisos serios hay que jugar con el sistema que le ha traído tantos éxitos. Es el dibujo perfecto para Zidane. Es el que tiene que mantener", añadió.

"Cuando el equipo sale con esta actitud, el Madrid es un serio candidato a jugar la final"

Respecto a Toni Kroos, uno de los más destacados del partido, MIjatovic afirmó que: "Toni Kroos es un jugador que te da una cosa diferente. Lo tiene todo: defiende y ataque bien, distribuye el balón... Es un auténtico crack, pero es que hoy ninguno ha estado mal".

"En ciertos momentos se puede echar de menos a un jugador como Cristiano, pero cuando el equipo sale con esta actitud, estas ganas y esta concentración, el Madrid es un serio candidato a jugar la final en Turquía", explciño.

"En este momento no veo a nadie claramente superior. Si me hubieses preguntado hacer un par de meses... el Madrid está llegando con una confianza tremenda. Me alegro mucho por el equipo, por Vinicius. Hoy ha estado perfecto. Así tiene que funcionar un equipo que pretende ganar la Champions", concluyó.