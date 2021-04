Antonio Romero: "Con Vinicius Zidane no entiende de egos, entiende de qué es mejor para el equipo"

El Real Madrid se impuso ante el Liverpool en el partido de ida de cuartos con un nombre protagonista: Vinicius Jr. El brasileño firmó dos de los tres goles de los de Zidane, que se volverán a ver las caras con los de Klopp la próxima semana. El Sanedrín de El Larguero analizó las claves del Real Madrid - Liverpool

¿Ha sido Zidane injusto con Vinicius?

Jesús Gallego: "Tenemos que recordar que tiene 20 años. Nos hemos acostumbrado porque llegó con 18 al Real Madrid. Zidane le ha puesto menos de lo que debía, teniendo en cuenta su personalidad: falla tres veces y va una cuarta".

Antonio Romero: "¿Cuántos entrenadores conocemos que cuando no le gusta un chaval, no le dan ni bola? Hoy Vinicius ha ido a abrazar a Zidane después del gol. El entrenador ha visto que tenía margen de progresión. Tiene fe en él, pero necesita trabajo para progresar. No le ha hecho la cruz, pero hay jugadores que le gustan más. Con Vinicius Zidane no entiende de egos, entiende de qué es mejor para el equipo".

Antón Meana: "Vinicius vino de romperla en Brasil y es verdad que hay que acostumbrarse a jugar en el Real Madrid, pero en un momento malo del Madrid era de los mejores. Merecía ser titular y no ha tenido la evolución que merecía porque no le pusieron".

¿Está encarrilada la eliminatoria ante el Liverpool?

Antonio Romero: "La eliminatoria está encarrilada, pero no acabado. El Liverpool atrás es una banda En la primera parte el Madrid ha perdido la oportunidad de sentenciar la eliminatoria. Pero del centro del campo para delante el Liverpool es un equipo muy fiable".

Mario Torrejón: "Klopp ha estado llorón cuando se ha quejado del Di Stéfano. Hay que tener más respeto por el campo del Castilla, un equipo profesional".

"Kroos ha hecho una exhibición: el Madrid domina desde el tempo que tiene él y Modric. El equipo juega a su son. Pero no me gustaría desprestigiar el partido de vuelta porque en los últimos minutos el Madrid estaba muy cansado".

Jesús Gallego: "El Madrid había ido a más, pero ni se nos podía pasar por la cabeza que fuera tan superior al Liverpool en la primera parte. En los primeros minutos era un equipo timorato, dudoso. Todos sabemos cómo son Kroos-Modric-Casemiro y han pasado por encima del Liverpool".

"Hoy el Madrid ha tenido una contundencia defensiva que nadie se podía imaginar. Con la velocidad de Vinicius y la defensa del Liverpool, le doy un 90% de posibilidades de ganar en Anfield".

Antón Meana: "Creo que el Liverpool ha jugado mal porque el Madrid le ha hecho jugar mal. hoy ha mostrado una versión para, no solo llegar a la final, sino para plantar cara al Atlético y Barça en la lucha por la liga".