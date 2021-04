Manu Carreño: "No veo a ningún equipo claramente superior a este Real Madrid"

Manu Carreño ha opinado sobre el momento de forma del Real Madrid, después de que los de Zidane se hayan impuesto al Liverpool (3-1) en la ida de los cuartos de final de la Champions League.

El director de El Larguero ha bromeado con "prohibir los sanedrines sobre el Real Madrid hasta el mes de febrero o marzo".

"Hay un Madrid cuando empieza la temporada y otro Madrid cuando llega la hora de la verdad y si cuando llega la hora de la verdad el Real Madrid está en disposición de ganar la carrera, como las carreras de caballos, si está en el grupo, va a estar ahí hasta el final peleando por el triunfo", ha argumentado.

Además, Carreño ha añadido: "El Madrid no tiene nada que ver con el Madrid de hace dos meses, ni con el de hace tres meses, ni con el de hace cinco meses. Es otro Real Madrid y yo me atrevo a decir a hora mismo que no veo a ningún equipo claramente superior a este Real Madrid puestos a competir en el tramo de temporada en la que estamos, en la Champions".

"Cuando llega la hora de la verdad, cuando te mira de tú a tú y sobre todo en esta competición, el Real Madrid se convierte en tan favorito como cualquier otro", ha explicado.

Por último, sobre el jugador del partido, que ha anotado dos goles y sido la referencia del Real Madrid en ataque, ha valorado: "Vinicius se ha hecho un poco más mayor y además en un partido de liga de campeones, donde los futbolistas se consolidan".