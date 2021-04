Impuesto global

La nueva secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, busca una coordinación entre los países del G20 para aprobar un impuesto mínimo internacional que se aplique a las multinacionales, independientemente de dónde se ubique su sede. “Una de las consecuencias de un mundo interconectado ha sido la carrera de 30 años por bajar los impuestos a las empresas. La competitividad no es solo la posición de las empresas de Estados Unidos frente a otras empresas cuando compiten por licitaciones globales, fusiones o adquisiciones. Se trata de garantizar que los gobiernos tengan sistemas fiscales estables que generen ingresos suficientes para invertir en bienes públicos esenciales y responder a las crisis, y que todos los ciudadanos compartan de manera justa la carga de financiar al gobierno” ha señalado Yellen este lunes en el Consejo de Asuntos Globales de Chicago, en un momento en que, además, la Administración Biden incluye la subida de impuestos para las grandes corporaciones, del 21% al 28% para financiar su plan de infraestructura pública.

Y lo cierto es que se trata de una propuesta que han acogido con los brazos abiertos los dirigentes de distintos organismos económicos internacionales, y también diversos países. Es el caso del Fondo Monetario Internacional, cuya Consejera Económica y Directora del Departamento de Estudios, Gita Gopinath ha señalado que hace mucho tiempo que están “a favor de un mínimo en el impuesto de sociedades a nivel mundial”, o de la propia Unión Europea, cuyo Comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, ha calificado esta propuesta de “muy buena noticia”, “si queremos una recuperación real de la crisis del covid, necesitamos que se mantenga el gasto público por parte de los gobiernos y para tener esto, necesitamos detener la carrera de impuestos de sociedades a la baja”, ha defendido. Entre los países que apoyan esta medida está además, España, como ha confirmado esta misma mañana el presidente del Gobierno, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano explica que Hora 25 de los Negocios que esta propuesta es difícil de implementar, aunque "lo que sí se puede crear es un mínimo y después cada uno de los países pueden ajustarlo". "Creo que este debate, que es muy interesante y muy importante, porque los únicos ganadores de la pandemia, como hemos dicho muchas veces, son algunas grandes empresas, especialmente, las digitales, está en un contexto más amplio de más impuestos a niveles más allá de las empresas, porque tengamos en cuenta que cuando no hay beneficios los impuestos a las empresas no son tan grandes y que los impuestos sobre las empresas no son la principal fuente de recaudación de los países: las cotizaciones a la Seguridad Social, los impuestos como el IRPF… Lo que hay es un cambio de dirección, que lidera Estados Unidos, y que hay gente que está hablando incluso de cambio de paradigma. Se está hablando de que Biden podría instituir una nueva mentalidad mucho más favorable a la mentalidad del Estado" explica Steinberg.