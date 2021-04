Pasión entre especies

No estuvieron confinados y además tenían el mismo listón que nosotros. Que este es un resultado científico que no he visto valorado: a la hora de la verdad, el listón puede llegar a bajar literalmente. O sea, irnos a otra especie. Llevo toda la tarde leyendo sobre esto porque me parece un asunto apasionante. Porque por ejemplo a los restos de un hombre que vivió en Bulgaria hace 45.000 años se le encontraron parientes neandertales de hacía menos 180 años. Tú imagínate que apareciese algo así en un contemporáneo, o peor, que en algunos de nuestros más ilustres contemporáneos encuentren no un 3% de ADN Neanderthal, sino un 3% de homo sapiens. Son cosas a tener en cuenta. Dicho lo cual, y viendo el grado tan sapiens de confrontación y sabiendo lo inteligente e implacable que es la evolución, quién sabe si dentro de 45.000 años nuestros genomas no delaten nuestra especie, sino nuestra ideología.