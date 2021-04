Pedro Sánchez, como saben, ha dicho que a finales de agosto estarán vacunadas 33 millones de personas en España.

Saco la calculadora. Faltan 28 millones. Divido entre los 5 meses y me da. 5.600.000 al mes. Divido ahora entre 30 y al día me dan 187 mil vacunas. Divido entre 24 y me da. 7.700 a la hora. Divido entre 60 y me da 129 al minuto. Es decir unas dos vacunas al segundo. El ritmo, señor Sánchez, para que usted se mentalice, ha de ser este.

Pues venga, vamos a ello, que desde que empecé a hablar, hace un minuto y 6 segundos, se tendrían que haber vacunado ya 132 personas.

Confiemos en que así será, señor Sánchez. Mientras tanto, recuerde el ritmo al que hay que vacunar. Dos al segundo.