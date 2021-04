Mascarilla en la playa sí, pero no en el agua ni para tomar el sol: la SER accede al borrador de Sanidad

La Cadena SER ha tenido acceso al borrador que este martes por la tarde se debatirá en el Consejo Interterritorial de Salud y confirma que, por ejemplo, no habrá que llevar mascarilla hasta la orilla si nos vamos a bañar, pero sí será necesaria para el paseo por la playa.

En el documento entienden por actividades incompatibles con el uso de la mascarilla, el momento del baño y también los periodos de descanso antes o después del mismo. Un periodo en el que la persona debe permanecer en un punto determinado y respetando la distancia mínima de metro y medio con otras personas que no sean convivientes. Aunque no lo pone de forma explícita, se entiende que aquí se refiere al momento de tomar el sol porque no limita este tiempo de exposición.

Si lo hace en el caso de las piscinas cubiertas o a bordo de alguna embarcación, el documento señala que en este caso el periodo de descanso (sin mascarilla) será el estrictamente necesario entre intervalos de actividad.