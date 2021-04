Rafa Vilasanjuan: "Se está generando desconfianza hacia una vacuna y puede afectar a la campaña de vacunación"

La Agencia Europea del Medicamento (EMA, en sus siglas en inglés) ha ofrecido esta tarde una rueda de prensa para comentar los resultados del informe que han elaborado sobre los efectos secundarios que ha provocado la vacuna de AstraZeneca con casos de trombos. En sus conclusiones, la Agencia explica que han evaluado todos los datos con los que cuentan en este momento y aseguran los efectos adversos de la vacuna son "muy raros y muy bajos". Además, subrayan los beneficios de la vacuna en la lucha contra el virus, que entienden que son mucho mayores que los adversos. Aun así, esta ha sido la primera ocasión en la que la EMA ha vinculado directamente estos casos de trombosis con los efectos de la vacuna.

El director de análisis del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), Rafa Vilasanjuan, se ha asomado a ‘La Ventana’ con Roberto Sánchez en el momento en que se producía esta rueda de prensa y ha subrayado lo más importante de las conclusiones de la EMA, que los beneficios son mucho mayores -en este momento- que los posibles efectos adversos: “El beneficio es incomparablemente mayor a los efectos muy raros que produce esta trombosis que se dan, prácticamente, en un caso de cada millón de personas. Recordemos que hay muchos medicamentos que dan este tipo de efectos y que están tranquilamente recomendados, recetados, siempre bajo vigilancia farmacológica”.

Vilasanjuan sí que ha exigido más claridad a la agencia europea; y es que, aunque los casos siguen siendo mínimos, lo cierto es que las últimas conclusiones del regulador británico de medicamentos apuntan a un ligero incremento de estos casos (79 de entre más de 20 millones de personas vacunadas), aunque no de los fallecimientos: “Hoy por hoy sigue siendo una vacuna efectiva con una serie de efectos que hay que controlar. Lo que me hubiera gustado de la EMA es que se pronuncie sobre algunos estudios que ya están en marcha, sobre si estos trombos, en el momento en que se empiezan a detectar, pueden ser evitables. Porque eso generaría muchísima más confianza y haría que la propia vacuna tenga perfectamente controlados los riesgos de seguridad”.

“No podemos gestionar una pandemia ni podemos gestionar la administración de una vacuna en función de prontos”, ha subrayado Vilasanjuan. El director de análisis del ISGlobal incide en la importancia de una buena comunicación y de generar confianza en un momento en el que el riego que supone la vacuna es extremadamente bajo: “Si este riesgo va a aumentar es lo que tendríamos que saber. Por tanto, a la EMA hay que exigirle exactamente eso: cuál es el riesgo y dónde estamos analizando esos riesgos para estar seguros de que lo que estamos haciendo son las medidas que corresponden. Y, en segundo lugar: lo que se está generando en estos momentos es una desconfianza hacia una de las vacunas, lo cual puede de alguna manera afectar enormemente a toda la campaña de vacunación”.

El Reino Unido ha tomado la decisión de que los menores de 30 años no sean vacunados con AstraZeneca y se les inyecte la vacuna de Pfizer o Moderna en su lugar: “Es fundamental que se conozca de qué estamos hablando. ¿Por qué en Gran Bretaña se ha parado para los menores de 30 años? ¿tiene mayor incidencia los trombos entre esta población? Porque todavía no lo sabemos. Entonces, a partir de aquí, yo creo que lo que no podemos es dejar al espacio político que tome las decisiones para las que ni están preparados ni saben cómo hacerlo”.