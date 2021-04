Fraudes en Instagram: evita cómo caer en uno de ellos

FACUA ha denunciado a estas influencers y colaboradoras de programas de televisión ante el ministerio de Sanidad y de Consumo por la práctica de publicidad engañosa.

¿Qué responsabilidad tiene el influencer?

El famoso puede tener responsabilidad de lo que anuncia si es partícipe del engaño o si está incurriendo en una publicidad prohibida. Al tratarse de una práctica prohibida, no solo se multaría a la empresa que publicita el producto, sino también a la persona que está lucrándose a través del engaño o de estas prácticas que no permite la legislación.

¿Y la empresa?

En muchos casos es imposible ponerse en contacto con la empresa, pero la legislación obliga a la empresa vendedora a identificar con su domicilio y si no, la Secretaría de Estado de Digitalización del Ministerio de Asuntos Económicos podría llegar a multarles. Muchas veces las empresas deciden diseñar páginas flash: se montan específicamente para vender ese producto y al cabo de un breve espacio de tiempo dejan de existir, como comenta Rubén Sánchez, portavoz de FACUA.

¿Existe alguna base científica sobre la efectividad de estos productos?

Beatriz Robles, dietista nutricionista y experta en seguridad alimentaria nos explica que no existe ningún tipo de base científica detrás de ello. La grasa no se disuelve por tejidos o por calor. Puede haber algún efecto estético, pero no pueden llegar a reducir la grasa.

Estos productos nos pueden provocar problemas circulatorios o determinado malestar por llevar algo tan apretado. Los más peligrosos son los que suponen ingerir algún producto quema grasa, batidos detox, zumos reductores, etc. En muchas ocasiones no sabemos su composición y pueden tener un déficit de nutrientes, produciéndonos dolores de cabeza o una sensación de debilidad.

¿A qué precio queremos adelgazar?

Debemos tener que claro que, en internet no sabemos qué estamos comprando. En varias ocasiones se han retirado complementos alimenticios por que contienen compuestos farmacológicos activos que pueden tener efectos realmente graves para nuestra salud, como comenta Beatriz Robles. No podemos fiarnos de estos supuestos remedios que nos prometen, en un tiempo determinado, una pérdida de kilos concreta.

Lo más importante es cambiar nuestra composición corporal, reducir la cantidad de grasa de una forma saludable y que se mantenga en el tiempo. Es el momento de hacer cambios permanentes en nuestra alimentación o incorporar actividad física en nuestra rutina diaria, como nos recomienda Beatriz Robles. Introducir pequeños cambios en nuestra vida que nos ayudan.