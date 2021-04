Míchel: "Sé lo que significa el Real Madrid, si fuera Sergio Ramos, no me iría ni con la Guardia Civil"

El Real Madrid ha comenzado la semana más trascendental de la temporada dando una gran imagen en el duelo ante el Liverpool de Champions League. Este sábado se juega gran parte de sus opciones ligueras ante el Barcelona en el Clásico. Una leyenda madridista como Míchel se pasó por 'El Larguero' para analizar toda la actualidad madridista.

El Real Madrid en la Champions. "Es como tantos y tantos años. En las últimas tres Champions, solo en una fue campeón (de Liga), en las demás andaba regular en LaLiga y sin embargo en la Champions ha dado la talla. Yo creo que este año va a volver a llegar a la final".

La situación de Vinicius. "Ha encontrado su sitio porque ha encontrado la confianza de jugar todos los domingos. Me parece un jugador bueno y me parece un jugador en proyección, no me parece un jugador que tengas la seguridad de que vaya a ser regular, para eso hace falta más partidos, más temporadas y más cuajo. Me parece exagerado lo que vengo escuchando últimamente... lo mejor que se puede hacer es dejarle en paz, seguir trabajando con él y el potencial que tiene como futbolista, basarlo en mejorar las carencias que, como todo futbolista de su edad, tiene".

Barbaridades en redes sociales. "A su edad es mejor que Gento, pero si el que lo está escribiendo no ha visto jugar a Gento. Hoy ha dicho alguien "mejor que Raúl". Oye, que Raúl tiene una trayectoria, para hacer esas comparaciones hace falta mucha más trayectoria y ecuanimidad".

El centro del campo del Real Madrid. "En el momento en el que Modric fichó por el Real Madrid, no lo hubiera fichado para el Barça. A mí me parecía muy buen jugador en el Tottenham pero no la dimensión que ha dado en el Real Madrid, ha sido un auténtico descubrimiento. De los tres del centro del campo, siempre me quedo con Modric".

La renovación de Sergio Ramos. "Dije el otro día que si yo fuese Ramos y estuviera en el Real Madrid, nunca me iría. Estar en el Real Madrid de principio a fin es una nota añadida. Como he vivido en el Real Madrid, y sé lo que significa el Real Madrid, yo no me iría ni con la Guardia Civil. Pero vete a saber lo que pasa en esa negociación, seguramente hay datos que nosotros no controlamos. Pero si pudiera quedarse Sergio Ramos, mucho mejor para el Real Madrid y para él".

Lo sucedido con Ramos en la Selección. "Yo no entendí mucho lo que pasó. Creo que el récord lo va a superar igual y que no necesitamos de esas cuestiones que te pueden llevar a malas interpretaciones. En mi época el que no jugaba el domingo con su equipo por una lesión no iba a la Selección. Esas cuestiones al final acaban por enredarse porque son innecesarias. Ramos al final va a ser el jugador, no solo con más partidos en la Selección, si no en el mundo. Va a ir a la Eurocopa, va a batir todos los récords y este debate me parece innecesario. Si hubiese sido el seleccionador, hubiese intentado convencer a Sergio Ramos de que ese día no le convenía jugar".